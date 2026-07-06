/डमी अभ्यर्थी से परीक्षा देकर बना आरएसी कांस्टेबल, 15 साल बाद खुला फर्जीवाड़े का राज

Dummy Candidate Wrote RAC Exam: राजस्थान पुलिस की आरएसी कांस्टेबल भर्ती 2010-11 से जुड़ा करीब 15 वर्ष पुराना फर्जीवाड़ा अब सामने आया है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में खुलासा हुआ है कि एक अभ्यर्थी ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट से लिखित परीक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली. मामले में नवीं बटालियन आरएसी, टोंक में तैनात कांस्टेबल श्रीराम मीणा के खिलाफ टोंक कोतवाली थाने में धोखाधड़ी और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम, 1992 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.



एसओजी जांच में सामने आया पूरा मामला

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कोतवाली थाना प्रभारी बी.एल. वैष्णव के अनुसार एसओजी की प्राथमिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए. इसके बाद नवीं बटालियन आरएसी के कमांडेंट राजेश चौधरी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई. मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर राजाराम को सौंपी गई है. पुलिस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज, परीक्षा रिकॉर्ड और विभागीय अभिलेखों की गहन जांच कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की जा सके.



डमी अभ्यर्थी ने दी थी लिखित परीक्षा

जांच में सामने आया है कि 23 जनवरी 2011 को टोंक स्थित टैगोर बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित लिखित परीक्षा में श्रीराम मीणा की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी थी. आरोप है कि इसी डमी अभ्यर्थी की मदद से श्रीराम मीणा भर्ती प्रक्रिया में सफल हुआ. चयन के बाद उसने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए और 18 जुलाई 2014 को आरएसी कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर ली. इसके बाद वह वर्षों तक वेतन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाता रहा.



संगठित गिरोह की भी जांच

पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह फर्जीवाड़ा केवल एक व्यक्ति तक सीमित था या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह भी सक्रिय था. जांच एजेंसियां परीक्षा केंद्र के रिकॉर्ड, उपस्थिति पत्रक, हस्ताक्षर, पहचान दस्तावेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का मिलान कर रही हैं. यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसओजी इस मामले को भर्ती परीक्षा में संगठित नकल और प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) के बड़े नेटवर्क से जोड़कर भी देख रही है.



लंबे समय से ड्यूटी से गायब, तलाश जारी

पुलिस के अनुसार आरोपी कांस्टेबल 14 सितंबर 2024 से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा है. उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी जारी है. सूत्रों के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए साधु का वेश धारण कर रह रहा है और कांटोली गांव में उसका एक आश्रम होने की भी जानकारी मिली है. पुलिस इन सूचनाओं के आधार पर उसकी तलाश कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.



भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवाल

इस मामले के सामने आने के बाद वर्षों पुरानी पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भर्ती के दौरान प्रतिरूपण जैसी घटनाओं की समय पर पहचान हो जाती तो इस प्रकार के मामलों को रोका जा सकता था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो.

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