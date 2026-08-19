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Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk: टोंक को विकास की नई उड़ान देने की तैयारी! शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन पर हुआ बड़ा मंथन

Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk: ज़ी राजस्थान के ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में टोंक के विकास पर मंथन हुआ. विधायक राजेंद्र गुर्जर, विधायक रामसहाय वर्मा, पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने महिला रोजगार, पर्यटन, पंचायत बजट, शहर विकास और सामाजिक एकता जैसे मुद्दों पर विचार रखे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 19, 2026, 02:11 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 02:11 PM IST
Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk: टोंक को विकास की नई उड़ान देने की तैयारी! शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन पर हुआ बड़ा मंथन
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk

Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk: ज़ी राजस्थान के सामाजिक सरोकारों का कारवां टोंक पहुंचा, जहां ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम के तहत जिले के विकास पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई. ऐतिहासिक टोंक को राजस्थान का लखनऊ और नवाबों का शहर भी कहा जाता है. ब्रिटिश राज के समय यह राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत रही थी, जिसकी स्थापना नवाब अमीर खान ने 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में की थी. टोंक अपनी पुरानी हवेलियों और शानदार इस्लामी एवं राजपूत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है.

कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने अतिथियों का मंच पर स्वागत किया. कार्यक्रम में पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक राजेंद्र गुर्जर, विधायक रामसहाय वर्मा, पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट मौजूद रहे.

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ज़ी राजस्थान के ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा, ADM विनोद कुमार मीणा और नगर परिषद् आयुक्त धर्मपाल जाट ने टोंक के विकास पर खुलकर विचार रखे. साथ ही बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास पर भी बातचीत की.

संपर्क पोर्टल पर आई शिकायतों को टाइम पर डिस्पोज
ADM विनोद कुमार मीणा ने सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, पर अपनी राय रखते हुए कहा कि सरकार की कोई भी योजना हो, हम जिला प्रशासन की मदद से साप्ताहिक बैठक करते हैं. साथ ही संपर्क पोर्टल पर आई शिकायतों को टाइम पर डिस्पोज करते हैं. उनका और टीम की पूरा प्रयास रहता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को पूरी तरह से समय पर मिले.

पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारी टोंक पुलिस प्रो एक्टिव है. हम सक्रियता के साथ अपराध के खिलाफ काम कर रहे हैं.

टोंक में पर्यटन को लेकर भी तगड़ी संभावनाएं

नगर परिषद् आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि टोंक शहर के विकास को लेकर नगर परिषद की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि विकास की कहानी एक दिन की नहीं होती है. कोई भी शहर केवल सड़कों-मकानों से बना नहीं होता, वहां के लोगों से बनता है. टोंक ऐसी जगह पर है, जहां ग्रोथ की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं. टोंक धीरे-धीरे विकास की रा पर चल रहा है. टोंक में अलग-अलग इंडस्ट्रीज के आने की जरूरत है. टोंक में पर्यटन को लेकर भी तगड़ी संभावनाएं हैं.

या तो नशा छोड़ दें, या टोंक छोड़ दें

नशामुक टोंक को लेकर पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने कहा कि नशा बहुत बड़ी समस्या है. फ्यूचर में इसपर रोक लगाने की जरूरत है. लोगों से नशा न करने की अपील की जा रही है. जो नशा करता है, उसे डेली पैसे चाहिए. नशे के लिए लोग किसी भी हद तक जाते हैं. ऐसे में लोग चोरी-मारपीट समेत की जघन्य अपराध भी करते हैं. हमने टोंक के सबसे बड़े नशा सप्लायर्स को चिन्हित किया है. नशा करने और बेचने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. लोगों को जागरूक किया जा रहा है. राजस्थान पुलिस का कहना है कि नशे की आदत से छुटकारा दिलवाने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखे हैं. क्रिमिनल्स को संदेश देते हुए पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने कहा या तो नशा छोड़ दें, या टोंक छोड़ दें.

क्या बोले चीफ गेस्ट ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर
कार्यक्रम में शिरकत करने आए चीफ गेस्ट ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि टोंक जल्द ही विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा. यहां के रिसोर्जेस का उपयोग करते हुए हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हमने राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए कई GSS लगवाए हैं. जल्द किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी.


भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने भाजपा जिलाध्यक्ष के तौर पर संगठन को मजबूत करने के लिए चुनौतियों का जिक्र किया. सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा ने भी गांवों के विकास के लिए पंचायतों को पर्याप्त बजट और संसाधन को लेकर समस्याओं का जिक्र किया. समाजसेवी मुशाहीर ख़ुसरो ने गरीब और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुंच रहा है या नहीं, इसपर बातचीत की. समाजसेवी अकबर खान टोंक में साम्प्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता की स्थिति पर चर्चा की.

ज़ी राजस्थान के ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में राजस्थान रेसलिंग फेडरेशन अध्यक्ष राजीव दत्ता ने राजस्थान में कुश्ती के विकास को लेकर फेडरेशन की वर्तमान प्राथमिकताओं, पहलवानों की पहचान, खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, जिम को लेकर विचार रखे.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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