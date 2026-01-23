Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk: टोंक के भविष्य पर मंथन! ज़ी राजस्थान के मंच से निकला विकास का मास्टरप्लान

Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk: ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' 23 जनवरी, शुक्रवार के दिन, टोंक में हुआ, जहां टोंक की प्रतिभाओं का सम्मान करने के साथ-साथ शहर के भविष्य का रोडमैप भी तैयार हुआ और निवाई और देवली-उनियारा के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विजन और रणनीतियों को साझा किया गया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 23, 2026, 01:23 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 01:23 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में और गहराएंगे घने बादल, इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ गिरेंगे ओले, सतर्क हो जाएं इन 14 जिलों के लोग!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में और गहराएंगे घने बादल, इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ गिरेंगे ओले, सतर्क हो जाएं इन 14 जिलों के लोग!

Thermometer: राजस्थान में मौसम ने ली जबरजस्त करवट, कहीं ओलावृष्टि और मावठ का कहर, तो कहीं 29 डिग्री वाली गर्मी, जानें आज के सबसे गरम इलाके
8 Photos
Rajasthan ka Tharmometre

Thermometer: राजस्थान में मौसम ने ली जबरजस्त करवट, कहीं ओलावृष्टि और मावठ का कहर, तो कहीं 29 डिग्री वाली गर्मी, जानें आज के सबसे गरम इलाके

सीकर में काली घटा का कहर, आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश और आंधी-तूफान ने मचाई तबाही
7 Photos
Sikar Mausam

सीकर में काली घटा का कहर, आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश और आंधी-तूफान ने मचाई तबाही

राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं मावठ से खिले किसानों के चेहरे, तो कहीं ओलावृष्टि की चिंता, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
8 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं मावठ से खिले किसानों के चेहरे, तो कहीं ओलावृष्टि की चिंता, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk: टोंक के भविष्य पर मंथन! ज़ी राजस्थान के मंच से निकला विकास का मास्टरप्लान

Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk: एक कदम विकास की ओर ज़ी राजस्थान के मंच पर टोंक जिले की दिग्गज हस्तियां जुटीं. एक तरफ जहां स्थानीय हुनर को पहचान दिलाने का काम हुआ, वहीं, दूसरी तरफ प्रशासन, राजनीति और व्यापार जगत के विशेषज्ञों ने टोंक के विकास पथ और भावी योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया.


यह बात तो आप जानते ही हैं कि किसी भी जिले का विकास प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और प्रयास के बिना संभव नहीं है. अधिकारी ही सरकारी नीतियों को अमलीजामा पहनाते हैं. इसलिए ज़ी राजस्थान के इस कार्यक्रम -एक कदम विकास की ओर के जरिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनके विचार जानने की कोशिश की.

दीप प्रज्जवलन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत
कार्यक्रम की शुरुआत चैनल हेड मनीष शर्मा ने अतिथियों के साथ दीप प्रज्जवलन से की. कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रदेश के पीएचईडी और भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, विशिष्ट अतिथि प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष राखी राठौड़, विशिष्ट अतिथि के तौर पर निवाई से विधायक राम सहाय वर्मा, देवली उनियारा से विधायक राजेंद्र गुर्जर, विशेष अतिथि टोंक जिला कलेक्टर डॉ. कल्पना अग्रवाल और एसपी राजेश मीणा शामिल हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शिक्षाविदों ने बेहतरीन आइडियाज किए शेयर
ZEE Rajasthan की तरफ से आयोजित किए गए 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में टोंक जिले के विकास को लेकर तमाम शिक्षाविदों के साथ विशेष चर्चा हुई और दिग्गजों ने एक से बढ़कर शानदार एक बेहतरीन आइडियाज भी सुझाए. इन शिक्षाविदों में शिव शिक्षा समिति के निदेशक शिव जी लाल चौधरी, सेंट जोज़फ स्कूल के निदेशक गोवर्धन हिरानी और रानी लक्ष्मी बाई महाविद्यालय के निदेशक हर्ष पुरोहित शामिल हुए.

शिक्षा नीतियों पर शिक्षाविदों का रिएक्शन
तीनों शिक्षाविदों ने टोंक में नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के क्रियान्वयन और परिवर्तन, एनईपी के तहत उच्च शिक्षा में किए जा रहे बदलाव के साथ-साथ यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटी ई को समाप्त कर एक सिंगल एजेंसी पर उठाए गए सरकार के कदम के बारे में काफी गहनता से चर्चा की. साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा आगामी सत्र 2026-27 सीबीएसई की तर्ज पर अप्रैल माह से करने के फैसले पर भी सहमति जताई.

सभी क्षेत्रों में एंट्रेंस एग्जाम के गिनवाए फायदे
बारहवीं के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए लगभग सभी क्षेत्रों में एंट्रेंस एग्जाम किए जाने को भी सही ठहराया और इसके फायदे भी गिनवाए. कॉलेज में भी बी ए, बी एस सी, बी कॉम जैसे पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के नियम को विद्यार्थियों के हित में बताया. सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में कटौती करने पर भी इन शिक्षाविदों ने खुलकर चर्चा की और क्यों .यह फैसला सही है, इसके पीछे कारण भी बताया.ज़ी राजस्थान के इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने सरकार के नुमाइंदों को जिले की शिक्षा में बदलाव के लिए क्या कुछ कहना करना चाहिए, इसके बारे में भी सुझाव दिए.

सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए खास चर्चा
ZEE राजस्थान के सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जिला अध्यक्ष भाजपा चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष, सरपंच संघ मुकेश मीणा और रियासत लैंड प्लानर्स निदेशक मुशाहीर ख़ुसरो ने भी सरकारी योजनाएं धरातल पर कितनी पहुंची, टोंक जिला विकास के पथ पर कितना अग्रसर हुआ समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की.

चर्चा करते हुए इन दिग्गजों ने बताया कि कैसे टोंक के हर घर में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, कैसे विकास के लिए अधिकारियों को एक्टिव रहना होगा और कैसे शिक्षा का प्रचार कर लोगों को जागरूक बनाना होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news