/Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk: ‘एक कदम विकास की ओर’ पहुंचा टोंक, विकास पर मंथन के साथ 20 कर्मयोगियों का हुआ सम्मान

Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk: ज़ी राजस्थान के सामाजिक सरोकारों का कारवां आज टोंक पहुंचा. टोंक राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है. ब्रिटिश राज के समय यह राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत रही थी, जिसकी स्थापना नवाब अमीर खान ने 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में की थी. टोंक को "राजस्थान का लखनऊ" और "नवाबों का शहर" भी कहा जाता है. यह शहर अपनी पुरानी हवेलियों और शानदार इस्लामी एवं राजपूत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है.

ज़ी राजस्थान के इस मंच पर टोंक के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई. साथ ही देश और प्रदेश में टोंक का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित भी किया गया. सम्मान का सिलसिला शुरू होने से पहले कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई. इसके बाद ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया, जिसके बाद दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई.

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कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रदेश के पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रहे. विशिष्ट अतिथियों में देवली उनियारा से विधायक राजेंद्र गुर्जर जी, निवाई-पीपलू से विधायक रामसहाय वर्मा जी, टोंक जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक टोंक रोशन मीणा और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट मौजूद रहे.

एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

1. ललित कुमार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक

सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. उनके कार्यों से योजनाओं की पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने में मदद मिली है.

2. श्याम सुंदर जांगिड़, ACP, DoIT, टोंक

टोंक जिले में ई-गवर्नेंस, सरकारी डिजिटल सेवाओं और सूचना तकनीक से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने और लागू करने का कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं.

3. राजेश शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक

जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के साथ-साथ सरकार की योजनाओं को दूर-दराज के स्कूलों तक पहुंचाने में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं.

4. नितेश जैन, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, टोंक

टोंक में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, छात्रवृत्ति योजनाओं और आवासीय विद्यालयों के संचालन से जुड़े कार्यों का प्रबंधन बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं.

5. पूजा अटल, नायब तहसीलदार, टोंक

टोंक जिले में राजस्व प्रशासन और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े कार्यों का बेहतर तरीके से संचालन कर रही हैं.

6. हरिकृष्ण महावर, निजी सहायक, एडीएम टोंक

एडीएम टोंक के निजी सहायक के रूप में प्रशासनिक कार्यों के संचालन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

7. अतुल साहू, वरिष्ठ सहायक, निर्वाचन शाखा, टोंक

टोंक निर्वाचन शाखा में तैनात वरिष्ठ सहायक अतुल साहू चुनाव के दौरान विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और प्रशासनिक कार्यों को सुगमता से संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

8. मो. शकील, कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, टोंक

नगर परिषद में कार्यालयीन कार्यों का कुशलता से निष्पादन करने के साथ दस्तावेजों के रखरखाव और विभागीय पत्र-व्यवहार का कार्य बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं.

9. जितेंद्र सिंह नरूका, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय के दैनिक कामकाज, कर्मचारियों के नियंत्रण, नीतिगत फैसलों के क्रियान्वयन और उच्च अधिकारियों को सहयोग देने का कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं.

10. मुकेश कुमार सैनी, शिक्षक

जिले में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के साथ-साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.

11. ओम प्रकाश चौधरी, इंचार्ज, DST टीम

टोंक जिले में DST इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में DST टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक अपराधियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

12. नीरज, हेड कांस्टेबल, दतवास थाना

टोंक जिले के दतवास थाना क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज अपनी जिम्मेदारियों का पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वहन कर रहे हैं.

13. सुखराम, कांस्टेबल, झिराना थाना

झिराना थाना क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ निर्वहन कर रहे हैं.

14. शोएब, कांस्टेबल, मेहंदवास थाना

टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र के लवादर गांव में 70 वर्षीय विधवा हरबाई गुर्जर की सनसनीखेज हत्या और शव के टुकड़े कर कचरे में फेंकने के 'ब्लाइंड मर्डर' मामले का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई.

15. लक्ष्मी नारायण, कांस्टेबल, सोप थाना

टोंक पुलिस प्रशासन में भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति के दौरान सही एवं प्रभावी प्रक्रिया अपनाने में कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

16. फोरनता, हेड कांस्टेबल, SC-ST सेल

जिले की SC-ST सेल में तैनात हेड कांस्टेबल फोरनता पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं.

17. अनीता, कांस्टेबल, निवाई थाना

निवाई थाना क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ निर्वहन कर रही हैं.

18. देवकरण, ASI, डिग्गी थाना

डिग्गी थाना क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं.

19. विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए टोंक जिले से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने और समाज को जागरूक करने में योगदान दे रहे हैं.

20. अकबर खान, समाजसेवी

टोंक जिले में गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अकबर खान जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. समाजसेवा के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है.