Ek Kadam Vikas ki Ore Tonk: आज शुक्रवार को टोंक जिले में ज़ी राजस्थान न्यूज का 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम हुआ. ज़ी राजस्थान न्यूज अपने सामाजिक दायित्वों को समय-समय पर निभाता रहता है. 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम इसी कड़ी में एक कोशिश है और इस बार ज़ी राजस्थान न्यूज ने टोंक जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित किया.



ज़ी राजस्थान इस कार्यक्रम के जरिए देश और प्रदेश में टोंक का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया. कार्यक्रम का शुभारंभ चैनल हेड मनीष शर्मा ने अतिथियों के साथ दीप प्रज्ज्वलन कर किया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पीएचईडी एवं भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी उपस्थित रहे. वहीं, प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष राखी राठौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं. कार्यक्रम में निवाई विधायक राम सहाय वर्मा और देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने भी शिरकत की. विशेष अतिथि के तौर पर टोंक जिला कलेक्टर डॉ. कल्पना अग्रवाल और एसपी राजेश मीणा मौजूद रहे.

सम्मानित होने वाले लोगों की लिस्ट और उन्हें सम्मानित करने के पीछे कारण कुछ इस प्रकार हैं-

1. ओम प्रकाश चौधरी, प्रभारी DST टीम, टोंक

मात्र एक महीने में 40 बड़ी कार्यवाही कर DST टीम ने अपना जिले भर में जलवा दिखा दिया. DST प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बारूद फैक्ट्री हो या नशे की बड़ी खेप पर कार्यवाही कर अपराधियों की कमर तोड़ दी.

2. सुरेश चावला, साइबर सेल, टोंक

बैच नंबर Hc 07 साइबरसेल टोंक साइबर संबंधी अपराधो में जिले के अनुसंधान अधिकारियों का सहयोग एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नजर रखने में विशेष भूमिका निभाई.

3. अंजना चौधरी

बैच नंबर Hc 60 पुलिस लाइन टोंक, (वर्ष 2019 से लगातार बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाकर जागरूक करने में विशेष भूमिका निभाई.

4. जीतपाल मीणा

बैच नंबर Hc 135 पुलिस थाना निवाई मोटरसाइकिल चोरी, अन्य चोरी, इनामी अपराधियों एवं स्टैंडिंग वारंटी की गिरफ्तारी में विशेष भूमिका निभाई.

5. जितेंद्र टांडी

बैच नंबर Fc 882, वृत कार्यालय मालपुरा बलाइंड मर्डर, चोरी, वाहन चोरी, नकब्जनी तार चोरी गैंग का खुलासा करने में विशेष भूमिका निभाई.

6. मनोज तिवारी, वन्य जीव प्रेमी

मनोज तिवारी वन्य जीव प्रेमी है. टोंक में सब से अधिक सांप को पकड़ कर उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया का काम किया है.



7- ललिता पारिक, अध्यापक

ललिता पारिक को एक डिजिटल शिक्षिका के नाम से जाना जाता है. आधुनिक युग में डिजिटल माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम ललिता पारीक द्वारा लगातार किया जा रहा है. यह एक सरकारी शिक्षक होते हुए बच्चों को डिजिटल ज्ञान देने का काम कर रही हैं.

8- अकबर खान, समाज सेवी

गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अकबर खान टोंक के गरीबों के लिए दान से लेकर उनकी जरूरतमंद की मदद करते हैं. साथ ही रेल लाओ संघर्ष समिति के यह अध्यक्ष भी हैं. जिले में लगातार रेल लाने के लिए संघर्ष करते आए हैं.

9- जितेंद्र सिंह नरूका, AAO न्याय विभाग

टोंक जिले के न्याय विभाग में AAO पद पर कार्यरत हैं और बेहतर प्रशासनिक कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं.

