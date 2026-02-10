Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

झटका मशीन ने एक झटके में छीन ली किसान की सांसें, तड़पते हुए हुई दर्दनाक मौत

Tonk News: राजस्थान के टोंक से बड़ी खबर सामने आई. यहां पर देवली उपखंड के चन्दवाड़ पंचायत के ठिकरिया गांव में झटका मशीन से चिपकने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई. किसान प्रभु पुत्र गोपी चंद बेरवा उम्र 65 वर्ष रोज तरह अपने खेतों में सरसों की कटाई करने गए हुए थे. वे रोज 6 बजे से 7 बजे तक घर आ जाते थे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Feb 10, 2026, 10:47 AM IST | Updated: Feb 10, 2026, 10:47 AM IST

Trending Photos

कौन हैं IPS मृदुल कच्छावा, जिन्होंने 57 डाकुओं की बांधी थी ठठरी, अब ऑपरेशन नीलकंठ से नशा तस्करों का बना रखा है हवाई जहाज
6 Photos
Nagaur Crime

कौन हैं IPS मृदुल कच्छावा, जिन्होंने 57 डाकुओं की बांधी थी ठठरी, अब ऑपरेशन नीलकंठ से नशा तस्करों का बना रखा है हवाई जहाज

छुट्टी पर घर आने वाला था जवान, पहुंचा कंकाल, गले लगाकर रो भी ना पाई पत्नी, फोटो से नहीं हटा रही नजरें
6 Photos
rajsamand news

छुट्टी पर घर आने वाला था जवान, पहुंचा कंकाल, गले लगाकर रो भी ना पाई पत्नी, फोटो से नहीं हटा रही नजरें

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बनी रहेगी बादलों की आवाजाही!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बनी रहेगी बादलों की आवाजाही!

Photos: एक तरफ काला तो दूसरी तरफ सफेद पहाड़, जयपुर का वो मंदिर जहां मां काली करती चमत्कार
10 Photos
Rajasthan Temple

Photos: एक तरफ काला तो दूसरी तरफ सफेद पहाड़, जयपुर का वो मंदिर जहां मां काली करती चमत्कार

झटका मशीन ने एक झटके में छीन ली किसान की सांसें, तड़पते हुए हुई दर्दनाक मौत

Tonk News: राजस्थान में टोंक जिले के किसान प्रभु पुत्र गोपी चंद बेरवा 9 फरवरी सोमवार शाम को अपने क़ृषि कार्य करके घर लौट रहे थे तो रास्ते में पड़ने वाली झटका मशीन की लाइन के चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

रात आठ बज जाने के बाद घर नहीं लौटने से किसान की तलाशी शुरू की गई तो खेत के रास्ते में किसान प्रभु बैरवा का शव उनकी धर्मपत्नी को नजर आया. मौके पर चीख-पुकार मचने से ग्रामवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और घाड़ पुलिस थाने में सुचना दी गई.

पुलिस प्रशासन की ओर से थानाधिकारी हरिराम वर्मो मय जाब्ता मौके पर पहुंचे. रात का समय हो जाने के कारण अभी शव मौके पर साथ ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रखे हैं. मृतक के दो बेटे और एक बेटी है. बड़ा बेटा बह्रमा उम्र 45 साल, छोटा बेटा विष्णु उम्र 30 वर्ष और बेटी कांता 30 साल की है. इन पर दुखों का पहाड टुट पड़ा है. गांव का माहौल गमगीन बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


झटका मशीन क्या होती है? जानिए आसान भाषा में

आमतौर पर जब हम 'झटका मशीन' शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में डर या दर्द की तस्वीर उभर आती है. लेकिन असल में झटका मशीन एक ऐसी तकनीक से जुड़ी होती है, जिसका इस्तेमाल अलग-अलग जगहों पर अलग उद्देश्य से किया जाता है.

सबसे ज़्यादा 'झटका मशीन' का इस्तेमाल बिजली से जानवरों को नियंत्रित करने या मांस उद्योग में किया जाता है. इस मशीन के ज़रिए हल्का या नियंत्रित बिजली का झटका दिया जाता है, जिससे जानवर को काबू में रखा जा सके. हालांकि आज के समय में इस पर काफी बहस भी होती है क्योंकि जानवरों के अधिकार और मानवीय व्यवहार को लेकर सवाल उठते हैं.

जानलेवा हो सकती हैं ऐसी चीजें

कुछ जगहों पर लोग झटका मशीन को अवैध बिजली चोरी से भी जोड़ते हैं. खेतों या घरों में चोरी की बिजली से बनाई गई मशीनें छूते ही तेज़ करंट देती हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती हैं. ऐसे मामलों में झटका मशीन बेहद खतरनाक मानी जाती है.

आम बोलचाल में, लोग मानसिक या भावनात्मक झटके के लिए भी 'झटका मशीन' शब्द का इस्तेमाल करते हैं. यानी कोई ऐसी घटना जो अचानक इंसान को हिला दे. इसलिए झटका मशीन सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि संदर्भ के हिसाब से अलग-अलग मतलब रखती है. इसका सही और सुरक्षित उपयोग बेहद ज़रूरी है, वरना यह नुकसान का कारण बन सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news