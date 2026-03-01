सांवरिया सेठ से दर्शन कर लौट रहे पिता-पुत्र की मौत, चार गंभीर घायल

Tonk Accident: टोंक जिले में सांवरिया सेठ से दर्शन कर वापस लौटते समय विजयनगर गौशाला के पास पुलिया से वैन गाड़ी जमीन पर नीचे गिरने से हादसे में पिता व पुत्र की मौत हो गई.
Tonk Accident: राजस्थान के टोंक जिले में एक ही परिवार के लोग व रिश्तेदार वाहन से सांवरिया सेठ दर्शन करने गए थे. दर्शन कर वापस लौटते समय विजयनगर गौशाला के पास पुलिया से वैन गाड़ी जमीन पर नीचे गिरने से हादसे में पिता व पुत्र की मौत हो गई. वैन सवार मासूम समेत चार जने गंभीर घायल हो गए.
ग्रामीण कल्याण मल जांगिड़ ने बताया कि लांबा हरि सिंह निवासी नौरत जांगिड़ अपने जेष्ठ पुत्र कमल जांगिड़ की 15 दिन पूर्व शादी पूर्ण होने पर सांवरिया सेठ मन्नत पूर्ण करने के लिए परिवार और रिश्तेदारों के साथ वैन गाड़ी में सवार होकर सांवरिया सेठ दर्शन करने गए थे.
रविवार सुबह सांवरिया सेठ दर्शन कर वापस लौट रहे थे. गाड़ी में सवार कमल जांगिड़ पुत्र नौरत जांगिड़ उसकी पत्नी, साले और उसकी पत्नी को भीलवाड़ा में ही किसी कार्य के लिए छोड़कर गांव के लिए रवाना हो गए.
विजयनगर गौशाला के पास पुलिया से गाड़ी अचानक पुलिया तोड़ती हुई जमीन पर गिर गई, जिससे गाड़ी में सवार कालू जांगिड़ 25 पुत्र नौरत निवासी लांबा हरि सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की सहायता से विजयनगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर अजमेर अस्पताल भेज दिया गया. वहीं मृतक कालू का शव मोर्चरी में सुरक्षित रख दिया गया.
अजमेर अस्पताल में गंभीर घायल नौरत जांगिड़ 52 निवासी लांबा हरि सिंह, कोमल जांगिड़ पत्नी रमेश निवासी लांबा हरि सिंह, इंदिरा जांगिड़ निवासी मालपुरा और लांबा हरि सिंह निवासी गुड्डू 8 वर्षीय, मासूम 7 वर्षीय बच्ची का उपचार शुरू किया गया.
शाम को नौरत जांगिड़ की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. वहीं इंदिरा को जयपुर रेफर किया गया. इधर घटना की सुन ग्रामीणों में शोक की लहर छा गई. सोमवार को पिता पुत्र का अंतिम संस्कार होगा.
