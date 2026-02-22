टोंक फाइनल वोटर लिस्ट जारी, पायलट के गढ़ से 23,712 नाम कटे

Final Tonk Voter List Out: भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत टोंक जिले की अंतिम मतदाता सूची शनिवार को प्रकाशित कर दी गई है. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जिले में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 10,80,702 दर्ज की गई है. यह सूची मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है.

पुनरीक्षण से पहले की स्थिति

पुनरीक्षण शुरू होने से पहले टोंक जिले में कुल 11,50,945 मतदाता पंजीकृत थे. 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची में यह संख्या घटकर 10,61,950 रह गई थी. दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची में लगभग 18,752 मतदाताओं (करीब 1.77 प्रतिशत) की शुद्ध वृद्धि हुई है. कुल मिलाकर, प्रक्रिया में हजारों नामों को हटाया गया, जिससे मतदाता संख्या में उल्लेखनीय कमी आई.

सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र: टोंक विधानसभा

टोंक विधानसभा क्षेत्र, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का क्षेत्र है, सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. यहां 23,712 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं. पहले इस क्षेत्र में 2,66,577 मतदाता थे, जो अब घटकर 2,42,865 रह गए हैं. यह कमी जिले में सबसे ज्यादा है और राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है.

अन्य क्षेत्रों में स्थिति

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के टोडारायसिंह-मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 14,197 नाम हटे हैं. यहां पहले 2,80,735 मतदाता थे, जो अब 2,66,538 रह गए हैं. जिला स्तर पर अंतिम आंकड़े इस प्रकार हैं.

मालपुरा: 2,66,558 मतदाता

निवाई: 2,77,189 मतदाता

टोंक: 2,42,865 मतदाता

देवली-उनियारा: 2,94,090 मतदाता

पुनरीक्षण प्रक्रिया का विवरण

प्रारूप सूची में 13,156 अमैप्ड (बिना मैपिंग वाले) तथा 2,14,865 तार्किक विसंगति वाले मतदाता चिन्हित किए गए थे. कुल 2,28,021 मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया. जांच के बाद 3,270 मतदाता अपात्र पाए गए, जबकि 2,24,751 को पात्र मानकर अंतिम सूची में शामिल किया गया.



विभाग की अपील और आगे की प्रक्रिया

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना या संशोधन एक सतत प्रक्रिया है. पात्र नागरिक फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने), फॉर्म-7 (नाम हटाने) और फॉर्म-8 (संशोधन) के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल या ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से आवेदन कर सकते हैं. विभाग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी अंतिम सूची में नाम जांच लें और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत आवेदन करें.

