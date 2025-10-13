Zee Rajasthan
एक करोड़ की साइबर ठगी! लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन चार दोस्त चढ़े पुलिस के हत्थे

Rajasthan News: टोंक जिले में ग्लैमर की दुनिया के दीवाने चार दोस्तों को घूमने फिरने के शौक के साथ महंगे कपड़े और जूते पहनने के शोक ने साइबर ठग बना दिया, लेकिन युवावस्था में ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Oct 13, 2025, 11:08 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 11:08 PM IST

एक करोड़ की साइबर ठगी! लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन चार दोस्त चढ़े पुलिस के हत्थे

Rajasthan News: राजस्थान के टोंक जिले में मेहंदवास पुलिस ने जयपुर जिले के कोटखावदा के रहने वाले 19,20 और 22 साल के चार दोस्तों की चौकड़ी को गिरिफ्तार कर खुलासा किया है कि लोगों को पकड़े गए आरोपी बैंक खाताधारक द्वारा मोबाईल कॉल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर चैटिंग कर अन्य एप डाउनलोड करवाकर व लिंक भेजकर तथा राशि दोगुनी करने व फैंसी ड्रेस खरीदने का प्रलोभन देकर पीड़ितों से अपने खाते में राशि डलवा लेते हैं.

अब टोंक पुलिस इन चार दोस्तों से अन्य खुलासे करावने में जुटी है. पुलिस के अनुसार यह अब तक लोगों से 1 करोड़ की साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. टोंक जिले में बढ़ती साइबर ठगी की वारदातों के बाद टोंक पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम के लिए टोंक पुलिस द्दारा जारी अभियान में पुलिस राजेश मीणा के निर्देश पर जिले के अधिकारियों के सुरविजन में गठित दल ने थानाधिकारी मेहंदवास के नेतृत्व में टीम गठित किया गया.

थानाधिकारी मेहंदवास के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा ईलाका थाना में स्थित बैंकों से प्राप्त संदिग्ध बैंक खातों के रिकॉर्ड व संदिग्ध बैंक खातों के विरुद्द समन्वय पोर्टल पर प्राप्त शिकायत व राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड पोर्टल की शिकायतों का विवरण प्राप्त कर तकनीकी संसाधनों से गहनता से विश्लेषण कर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरिफ्तार किया.

गिरिफ्तार आरोपियों में मनीष मीणा पुत्र रमेशचन्द मीणा जाति मीणा उम्र 19 साल निवासी ठीकरीया मीणान थाना कोटखावदा जिला जयपुर, दूसरा आरोपी नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री रामकुंवार मीणा जाति मीणा उम्र 19 साल निवासी ठीकरीया मीणान थाना कोटखावदा जिला जयपुर, तीसरे आरोपी जितेश मीणा पुत्र पप्पूलाल जाति मीणा उम्र 22 साल निवासी संपतपुरा थाना कोटखावदा जयपुर और चौथे आरोपी दिलखुश पुत्र मनफुल जाति मीणा उम्र 20 साल निवासी श्रीपुरा थाना कोटखावदा जयपुर को गिरफ्तार किया.

सभी आरोपियों को आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर आरोपियान के कब्जे से एक वाइट स्कॉर्पियो व फ्रॉड राशि 81499 रुपये जप्त की गई. पुलिस का अनुसंधान जारी है.

पुलिस का अनुसंधान जारी है.

