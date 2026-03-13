Zee Rajasthan
फिर से होगी टोंक की घाड़ कृषि मंडी, अवैध खरीद पर रोक की शर्त पर व्यापारियों की सहमति

Tonk News: राजस्थान के टोंक से किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. यहां पर घाड़ कस्बे की कई वर्षों से बंद पड़ी कृषि मंडी को फिर से शुरू करने को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच सहमति बन गई है. 
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Mar 13, 2026, 02:09 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 02:09 PM IST

फिर से होगी टोंक की घाड़ कृषि मंडी, अवैध खरीद पर रोक की शर्त पर व्यापारियों की सहमति

Tonk News: घाड़ कस्बे की कई वर्षों से बंद पड़ी कृषि मंडी को फिर से शुरू करने को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच सहमति बन गई है. व्यापारियों ने कुछ शर्तों के साथ मंडी में खरीद प्रक्रिया शुरू करने पर अपनी रजामंदी दी है. इससे क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज बेचने में राहत मिलने की उम्मीद है.

इससे पहले गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में किसान अपने कृषि उत्पादों के साथ घाड़ की गौण मंडी के बंद गेट के सामने पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द मंडी चालू नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. किसानों के विरोध के बाद प्रशासन और व्यापारियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद सहमति बन पाई.


घाड़ व्यापार मंडल के सदस्य राकेश मुंदड़ा सहित चार प्रमुख व्यापारियों ने मंडी में खरीद शुरू करने के प्रस्ताव का समर्थन किया. व्यापारियों ने कहा कि वे मंडी में खरीद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांवों में चल रही अवैध खरीद पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए.

व्यापारियों का कहना है कि क्षेत्र में सक्रिय कुछ अवैध खरीदार पहले भी किसानों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर चुके हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. साथ ही अवैध खरीद के कारण मंडी में उपज कम पहुंचती है, जिससे मंडी संचालन की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है.

व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि गांवों में होने वाली अवैध खरीद पर सख्ती से कार्रवाई की जाए. साथ ही मंडी परिसर में माल भंडारण के लिए वेयरहाउस बनाने की भी मांग की गई है.

दूनी कृषि उपज मंडी समिति की सचिव प्रियंका गर्ग ने बताया कि किसानों और व्यापारियों के बीच सहमति बन गई है और जल्द ही मंडी में खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मंडी में बिजली, पानी, सुरक्षा और भंडारण की आवश्यक व्यवस्थाएं भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी.

