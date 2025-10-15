Zee Rajasthan
टोंक में गिव अप अभियान को मिली बड़ी सफलता, अंता में भाजपा की जीत का विश्वास!

Rajasthan News: टोंक जिले में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं गिव अप अभियान की समीक्षा बैठक ली.

Published: Oct 15, 2025, 04:21 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 04:21 PM IST

टोंक में गिव अप अभियान को मिली बड़ी सफलता, अंता में भाजपा की जीत का विश्वास!

Rajasthan News: राजस्थान के टोंक जिले में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं गिव अप अभियान की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 89,982 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ते हुए ‘गिव अप’ अभियान में भाग लिया.

वहीं 1,60,000 नए पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है, जो कि योजना की पारदर्शिता और जनभागीदारी को दर्शाता है. मंत्री गोदारा ने जैसलमेर हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक बेहद ही दर्दनाक घटना है, जो झकझोर देने वाली है.

वहीं अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा यह चुनाव जीतेगी. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और सक्रिय नेता हैं और उनके अनुभव व नेतृत्व से पार्टी को लाभ मिलेगा.

समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, जिला रसद अधिकारी इंद्रपाल मीना, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता समेत अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

राजस्थान में गिव अप अभियान अब महज़ सरकारी मुहिम नहीं, बल्कि सामाजिक जागृति की मिसाल बन गया है. खाद्य सुरक्षा की सूची में चल रही अपात्रता की सफाई के अभियान ने राज्य की तस्वीर बदल दी है. 37.62 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया है, ताकि असल हकदार को उसका अधिकार मिल सके. नतीजा अब तक 65.25 लाख नए पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़ चुके हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

