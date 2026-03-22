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मुस्लिमों से कंबल छीनने पर पूर्व सांसद कायम, बोले, मेरी बात पर PM मोदी ने लगाई मोहर!

Tonk News: टोंक जिले के पीपलू में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने मुस्लिम महिलाओं से कंबल छीनने वाले पुराने विवाद पर अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा कि उनकी बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने मोहर लगा दी है.  

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Mar 22, 2026, 12:27 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 12:27 PM IST

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मुस्लिमों से कंबल छीनने पर पूर्व सांसद कायम, बोले, मेरी बात पर PM मोदी ने लगाई मोहर!

Tonk blanket controversy: टोंक जिले के पीपलू में शनिवार को आयोजित BJP कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने एक बार फिर विवादित बयान दिया. जब कांग्रेस का जिक्र आया तो उन्होंने पूर्व जिला प्रमुख द्वारा दिए जा रहे भाषण के बीच हाथ से माइक छीन लिया और कहा, "कुरेड़ा बुजर्ग की घटना कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, मैंने सही किया. वह अपने कार्यकर्ताओं के लिए था. अब कांग्रेस मुस्लिम लीग-माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है. अजमेर में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं बची, यह मुस्लिम लीग-माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है." जौनापुरिया ने मुस्लिम महिलाओं से कंबल छीनने वाले पुराने विवाद पर भी अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा कि उनकी बात पर PM मोदी ने मोहर लगाई है. इस दौरान उनका पूरा बयान वीडियो में कैद हो गया, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई.


विधायक रामसहाय वर्मा ने क्षेत्र में विकास कार्यों का दिया ब्यौरा
कार्यक्रम में निवाई-पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के पहले दो वर्षों में पीपलू क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं. पीपलू की पेयजल समस्या के समाधान के लिए नाथड़ी से पीपलू जोड़ने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. आयुर्वेदिक अस्पताल भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है और पंचकर्म सुविधा भी उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं. नाथड़ी-पीपलू-भोपता नाले पर साढ़े 6 करोड़ रुपये से हाई लेवल ब्रिज का निर्माण चल रहा है. जेबाड़िया-डोडवाड़ी से बोरदा पुलिया और कुरेड़ा में ढाई करोड़ की पुलिया-बगड़ी-खेड़ूल्या सड़क को बजट में स्वीकृति मिल चुकी है.


गुर्जर नेता विजय बैंसला ने पंचायत चुनावों में गुर्जर वोटों का किया जिक्र
भाजपा नेता एवं गुर्जर समाज के प्रमुख विजय बैंसला ने निवाई-पीपलू विधानसभा में 45 हजार गुर्जर मतदाताओं का जिक्र करते हुए विधायक रामसहाय वर्मा को नसीहत दी कि पंचायत चुनावों में इस वोट बैंक का ध्यान रखना होगा, वरना "कैंची दोनों तरफ से चलेगी". उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करने, स्वास्थ्य कैंप लगाकर चेकअप करवाने और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों पर लगाम लगाने की अपील की.

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बेमौसम बारिश पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, विधायक ने दी किसानों को राहत की उम्मीद
विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लिया है. सभी जिला कलक्टरों को सर्वे कर तुरंत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ पूर्ण संवेदनशीलता से खड़ी है और हर प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता मिलेगी. "किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है, सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है," विधायक ने कहा.


कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख नेता
इस संवाद कार्यक्रम में विधायक रामसहाय वर्मा, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, भाजपा नेता विजय बैंसला और पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं रखीं और नेताओं ने उन्हें सुनकर समाधान का आश्वासन दिया.

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