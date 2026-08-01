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लक्खी मेले को लेकर एक्शन मोड में IAS टीना डाबी, सुरक्षा के लिए 950 पुलिसकर्मी तैनात, जानें पूरी डिटेल

IAS Tina Dabi: टोंक के डिग्गी में 18 से 22 अगस्त तक होने वाले प्रसिद्ध लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी और SP रोशन मीणा ने समीक्षा बैठक की. मेले में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 950 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published:Aug 01, 2026, 10:39 AM IST | Updated:Aug 01, 2026, 10:39 AM IST
लक्खी मेले को लेकर एक्शन मोड में IAS टीना डाबी, सुरक्षा के लिए 950 पुलिसकर्मी तैनात, जानें पूरी डिटेल
Image Credit: IAS Tina Dabi

IAS Tina Dabi: राजस्थान के टोंक जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी डिग्गी में 18 से 22 अगस्त तक आयोजित होने वाले लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को पंचायत समिति मालपुरा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर टीना डाबी एवं पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने की. बैठक में सभी विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से मेले के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

मेले में करीब 950 पुलिसकर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी

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पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बताया कि मेले में आने वाले लाखों पदयात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक पुलिस व्यवस्था की जाएगी. मेले के दौरान करीब 950 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी तथा पूरे मेला क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे.

जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के दौरान डिग्गी क्षेत्र में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त पेयजल उपलब्धता तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की समय पर मरम्मत सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य कर मेले का सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

'लक्खी मेले' का इतिहास

डिग्गी कस्बे में भगवान श्री कल्याण जी (विष्णु का रूप) के मंदिर में लक्खी मेला आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध और विशाल धार्मिक मेला है. इसे 'लक्खी मेला' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें देशभर से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस मंदिर का संबंध राजा डिग्व और अप्सरा उर्वशी से है. किंवदंतियों के अनुसार, राजा डिग्व को कुष्ठ रोग हो गया था और भगवान विष्णु की कृपा से उन्होंने समुद्र से प्राप्त प्रतिमा की स्थापना डिग्गी में की थी. इस प्रतिमा को "कल्याणजी" के रूप में पूजा जाता है.

त्वचा रोगों के उपचार के लिए मंदिर प्रसिद्ध

यह मंदिर त्वचा रोगों के उपचार से संबंधित विश्वासों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. लोगों के मान्यता के अनुसार, भगवान के अभिषेक के जल से स्नान करने अथवा उसे पीने से त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है. श्रावण एकादशी, वैशाख पूर्णिमा, अमावस्या और जल झूलनी एकादशी जैसे पर्वों पर मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं. पूर्णिमा के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिलती है.

मंदिर तक पहुंचने का सही तरीका

डिग्गी कल्याणजी मंदिर जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित है. सड़क के रास्ते यहां पहुंचा जा सकता है. जयपुर जंक्शन और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां का सबसे नजदीक हवाई अड्डा है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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