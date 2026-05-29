/Tina Dabi बनीं देश की टॉप-100 सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी, राजस्थान के 6 IAS अधिकारियों को सम्मान

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IAS Tina Dabi: यूपीएससी 2015 में पहली ही कोशिश में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाली टीना डाबी को देशभर के ‘सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026’ की टॉप-100 सूची में शामिल किया गया है.
Best District Magistrate 2026: राजस्थान के टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. यूपीएससी 2015 में पहली ही कोशिश में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाली टीना डाबी को देशभर के ‘सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026’ की टॉप-100 सूची में शामिल किया गया है. यह सूची फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी की गई है.
रिपोर्ट के अनुसार, देशभर के करीब 800 जिलों में कार्यरत जिलाधिकारियों और कलेक्टरों के कामकाज का मूल्यांकन किया गया. चयन प्रक्रिया में विकास कार्य, जनसंपर्क, प्रशासनिक क्षमता, नवाचार और जनहित में किए गए कार्यों को आधार बनाया गया.
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इस सूची में राजस्थान के 6 आईएएस अधिकारियों को स्थान मिला है. इनमें टोंक कलेक्टर टीना डाबी के अलावा आलोक रंजन (चित्तौड़गढ़), अंकित (डूंगरपुर), अरुण गर्ग (झुंझुनूं), जितेंद्र कुमार सोनी (जयपुर) और मुकुल शर्मा (सीकर) शामिल हैं. टीना डाबी इससे पहले बाड़मेर जिले में कलेक्टर रहते हुए अपने ‘नवो बाड़मेर’ अभियान को लेकर देशभर में चर्चा में रही थीं.
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उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खुद सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया था. उनके निर्देशों के बाद शहर की सड़कों, दीवारों और नालों की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला था. इसके अलावा बाड़मेर में जल संरक्षण और पानी बचाने को लेकर चलाई गई मुहिम भी काफी सफल रही थी.
जिले को जल संचय जनभागीदारी अभियान में पहला पुरस्कार मिला था. इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सम्मानित भी किया गया था. गौरतलब है कि टीना डाबी वर्तमान में टोंक जिले में जिला कलेक्टर के रूप में सेवाएं दे रही.
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