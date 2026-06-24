/कौन है जय मूंदड़ा ? नौकरी छोड़ आयरलैंड की T-20 टीम में बनाई जगह, अब भारत के खिलाफ दिखाएंगे दम !

Rajasthan News : भारत और आयरलैंड के बीच T-20 मुकाबला 26 और 28 जून को होगा. मैच को लेकर वैभव सूर्यवंशी चर्चा में हैं, लेकिन एक दूसरा नाम भी है ,जो राजस्थान से जुड़ा है और आयरलैंड नेशनल टीम का हिस्सा है. वो है जय मुंदड़ा.

जय मुंदड़ा का आयरलैंड तक का सफर

जय वर्ष 2021 में एम.टेक की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा पर आयरलैंड गए थे. वहां पढ़ाई के साथ नौकरी भी की और वर्ष 2025 में उन्हें आयरलैंड की नागरिकता प्राप्त हुई. उनकी आक्रामक गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के दम पर उन्हें आयरलैंड की राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है.

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पढ़ाई के लिए छोड़ा क्रिकेट, फिर लौटे मैदान पर

जय मूंदड़ा ने बताया कि एक समय उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए क्रिकेट से दूरी बना ली थी. हालांकि, कॉलेज पूरा होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि कॉर्पोरेट नौकरी करने से उनका क्रिकेट का सपना अधूरा रह जाएगा. इसके बाद उन्होंने आयरलैंड में इंटेल कंपनी की नौकरी छोड़कर पूरी तरह क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने डबलिन के प्रसिद्ध लेनस्टर क्रिकेट क्लब से खेलना शुरू किया और वर्ष 2023 में आयरिश सीनियर कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। यह उनके करियर का सबसे यादगार अनुभव रहा.

140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से करते हैं गेंदबाजी

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जय मूंदड़ा टोंक और राजस्थान अंडर-14 टीम का हिस्सा रह चुके हैं. टेनिस बॉल से शुरुआत करने वाले जय आज 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. जय ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना हमेशा मेरा सपना रहा है. आयरलैंड की ओर से भारत जैसी विश्व स्तरीय टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिलना मेरे लिए बेहद खास और गर्व की बात है.

पिता का सपना था क्रिकेटर बने जय

जय की मां विद्या मूंदड़ा ने बताया कि उनके पति गिरिराज मूंदड़ा का सपना था कि उनका बेटा बड़ा क्रिकेटर बने. आज जय के आयरलैंड की टीम में चयन के साथ उनका यह सपना पूरा हो गया है. उन्होंने कहा कि अगर जय के पिता आज जीवित होते तो बेटे की इस सफलता पर बेहद गर्व महसूस करते.

बचपन से था क्रिकेट का जुनून

जय की छोटी बहन मानसी ने बताया कि उनके भाई बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने थे और खूब शरारत भी करते थे. परिवार के साथ उनकी कई यादें जुड़ी हुई हैं और अब विदेश में रहने के कारण उनकी कमी महसूस होती है.

परिवार में दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर

जय के ताऊ कन्हैयालाल मूंदड़ा ने बताया कि परिवार में पहले कोई पेशेवर क्रिकेटर नहीं था, लेकिन जय और उनके बेटे अजय मूंदड़ा दोनों को बचपन से क्रिकेट का जुनून था. अजय भी स्वीडन की क्रिकेट टीम से खेलते हैं. परिवार ने दोनों को आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग दिया.