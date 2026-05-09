/"अभी और बड़े नाम आएंगे... हो सकता है जो आवाज उठा रहे हैं उनका भी नंबर लगे"- हीरालाल नागर

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Jal Jeevan Mission Scam: पीपलू टोंक महेश जोशी के बाद भी अभी और बड़े भी पकड़े जाएंगे जल जीवन मिशन घोटाले में अशोक गहलोत के टिविट पर कहा जो कह रहे हैं उनका नंबर भी जांच में आ सकता है.
Rajasthan News: Rajasthan News: टोंक. राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार रात टोंक जिले की सन्देडा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा धरातल पर पुख्ता कार्य हो.
जनता से सीधा संवाद, विकास रथों का जिक्र
रात्रि चौपाल में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में विकास रथों के माध्यम से जनता तक पहुंच रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले और उसका लाभ मिले. मंत्री ने किसानों के हित में की गई पहल का जिक्र करते हुए बताया कि पहले किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये थी, जिसे हमारी सरकार ने 9,000 रुपये किया है. जल्द ही इसमें और 3,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी. साथ ही किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और सोलर ऊर्जा के माध्यम से किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता बन रहे हैं.
जल जीवन मिशन घोटाले पर गहलोत पर पलटवार
मीडिया से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर तीखा पलटवार किया. महेश जोशी की जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए नागर ने कहा:“अभी तो और बड़े-बड़े नाम आएंगे. जांच में हो सकता है कि आवाज उठाने वाले भी पकड़े जाएं.”नागर ने इशारा कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में जो भ्रष्टाचार हुआ, वह आजतक के इतिहास में कभी नहीं हुआ. जल जीवन मिशन में 70-80 अधिकारी और प्रिंसिपल सचिव पहले ही जेल जा चुके हैं.
पेपर लीक पर युवाओं को धोखा
मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक के कारण युवा आज भी भुगतान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जलदाय मंत्री महेश जोशी भी जेल गए हैं.
इंदिरा आवास पर मंत्री का तंज
चौपाल के दौरान एक शिकायतकर्ता के मुंह से जब “इंदिरा आवास” शब्द निकला तो मंत्री हीरालाल नागर मुस्कुराते हुए बोले - “इंदिरा आवास लिखोगे तो घर नहीं मिलेगा. अब प्रधानमंत्री आवास लिखना पड़ेगा. मोदी आवास का समय है. इंदिरा जी तो ऊपर जा चुकी हैं, अब इंदिरा आवास मत लिखो.”
मौजूद प्रमुख व्यक्ति
रात्रि चौपाल में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ विधायक राम सहाय वर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित सभी विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे.
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