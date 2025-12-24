Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

टोंक में जज आरती माहेश्वरी ने कविता पढ़कर सुनाया फैसला, कही ऐसी बात, सुनकर कांप जाएगा दिल

Tonk News: 'रात की चुप्पी में टूटी सांसों की डोर, खेतों का रखवाला हो गया सदा के लिए मौन', सत्तर बरस का श्रम, माथे पर ईमान, चार अजनबी आए और छीन लिए उसके प्राण..." यह मार्मिक और सख्त टिप्पणी विशिष्ट न्यायाधीश (एससी-एसटी कोर्ट) आरती माहेश्वरी ने अपना फैसला सुनाते हुए की. न्यायालय ने 10 साल पुराने अलीगढ़ थाना क्षेत्र के कासिमपुरा हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Dec 24, 2025, 05:25 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 05:25 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

श्रीगंगानगर में बनेगा अत्याधुनिक एयरबेस, पाकिस्तान के ये बड़े सैन्य ठिकाने रहेंगे चंद सेकेंड्स दूर!
7 Photos
Sri Ganganagar News

श्रीगंगानगर में बनेगा अत्याधुनिक एयरबेस, पाकिस्तान के ये बड़े सैन्य ठिकाने रहेंगे चंद सेकेंड्स दूर!

क्या है अरावली का मगरा क्षेत्र? जो अब तक खबरों में रह गया अछूता
8 Photos
Aravalli Hills

क्या है अरावली का मगरा क्षेत्र? जो अब तक खबरों में रह गया अछूता

राजस्थान में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, दोपहर बाद भी ठंड नहीं छोड़ रही पीछा
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, दोपहर बाद भी ठंड नहीं छोड़ रही पीछा

टोंक में जज आरती माहेश्वरी ने कविता पढ़कर सुनाया फैसला, कही ऐसी बात, सुनकर कांप जाएगा दिल

Tonk News: मामले के अनुसार, 18 फरवरी 2016 को कासिमपुरा निवासी 70 वर्षीय किसान बद्रीलाल अपने खेत पर रखवाली करने गए थे. वहां गिर्राज, हरजी, सरदार उर्फ कालू और उनके चौथे साथी श्रवण (मृत्यु हो चुकी) ने लूट की नीयत से बद्रीलाल के गले में फंदा डालकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और उनके कानों में पहनी सोने की मुर्कियां लूटकर फरार हो गए. सुबह जब छोटा बेटा प्रेमराज खेत पर पहुंचा, तो पिता का शव चारपाई के नीचे पड़ा मिला.

अपराध विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज जाट ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में 17 गवाह, 55 दस्तावेज और 7 आर्टिकल्स पेश किए. लंबी बहस और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों (गिर्राज, हरजी और सरदार) को हत्या व लूट का दोषी माना.

न्यायालय का यह फैसला समाज के लिए नजीर
न्यायाधीश ने अभियुक्तों को हत्या की धारा में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये और लूट में 10 अर्थदंड से दंडित किया है. यानी प्रत्येक दोषी को कुल 75-75 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. कोर्ट ने मृतक के पुत्र रामकेश को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंसा भी की है. उन्होंने बताया कि न्यायालय का यह फैसला समाज के लिए नजीर है. 10 साल के लंबे इंतजार के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है. चौथे आरोपी श्रवण की मौत हो जाने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई अबेट (समाप्त) कर दी गई थी, लेकिन जीवित बचे तीनों दोषियों को उनके कर्मों की सजा मिल गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कविता से झकझोरी इंसानियतः पंच क्या इतना सस्ता है जीवन?
जज आरती माहेश्वरी ने अपने फैसले में कविता के जरिए समाज और अपराधियों को कड़ा संदेश दिया. उन्होंने लिखा-''दुपट्टे की गांठ में घुटती रही पुकार, लालच की आंधी में मर गया इंसानियत का विचार. कानों की मुर्कियां बनी मौत का कारण, सोने की भूख ने कुचल दिया मानव धर्म. न्याय की धरती पर प्रश्न आज खड़ा हुआ, क्या इतना सस्ता है किसी का जीवन?' जज ने अपने उद्‌गारों में स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराधों पर किसी भी तरह का लिहाज नहीं किया जा सकता.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news