Tonk Farmers Protest: टोंक जिले में लाम्बा बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महापंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Jan 07, 2026, 04:12 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 04:12 PM IST

लाम्बा बांध बना टोंक के किसानों के लिए संकट, मुआवजे की मांग तेज, जानें पूरा मामला

Tonk Farmers Protest: राजस्थान के टोंक जिले में लाम्बा बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महापंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा. किसानों का आरोप है कि लाम्बा बांध से मात्र 121 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी थी, लेकिन 9.6 फीट गेज तक पानी रोके जाने के कारण करीब 387 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो गया है, जिससे लगभग 1500 बीघा कृषि भूमि डूब चुकी है.

जिला कलेक्टर टोंक द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में भी किसानों की जमीन, कुएं, ट्यूबवेल, पाइपलाइन, पशुओं के बाड़े, चरागाह भूमि तथा बीज अनुसंधान संस्थान की जमीन डूबने की पुष्टि हुई है. इससे बीसलपुर विस्थापित परिवारों समेत करीब तीन दर्जन परिवारों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है. खेती न होने से कृषि ऋण, बच्चों की शिक्षा, शादी-विवाह तथा पशुओं के चारे तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है.

बीज अनुसंधान संस्थान की भूमि जलमग्न होने से किसानों को उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जिससे क्षेत्र के किसानों की आय प्रभावित हो रही है. समिति रिपोर्ट आने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई न्यायसंगत निर्णय नहीं लिया गया, जिससे किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है.

किसानों ने बताया कि अप्रैल 2025 में पंचायत राज विभाग से लाम्बा बांध सिंचाई विभाग को हस्तांतरित हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी न तो पानी निकासी गेटों की मरम्मत हुई और न ही नहरी तंत्र को मजबूत किया गया. परिणामस्वरूप टेल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है. वहीं बांध के पास के कुछ किसानों द्वारा नहरों में पानी छोड़ने का विरोध किए जाने से स्थिति और बिगड़ती जा रही है.

किसानों का आरोप है कि करोड़ों रुपए आवंटित होने के बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा बांध की समुचित देखरेख नहीं की जा रही और अधिकारियों की लापरवाही से किसान आपस में टकराने की स्थिति में हैं. पीड़ित किसानों की मांग है कि डूब क्षेत्र की भूमि का मुआवजा अथवा भूमि अधिग्रहण किया जाए. बांध के जल भराव का वैज्ञानिक आकलन कराया जाए और पानी की निकासी कर उन्हें राहत दी जाए. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

