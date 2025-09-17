Zee Rajasthan
टोंक में जिंदा महिला, फाइलों में मृत-कहानी 82 साल की मूली देवी की

Tonk News : राजस्थान के टोंक के मालपुरा में एक जिंदा महिला को कागजों में मृत घोषित हो चुकी है, और पेंशन रोक दी गयी है,  82 वर्षीय मूली देवी की सुनने वाला कोई नहीं है.
 

Published: Sep 17, 2025, 10:49 AM IST | Updated: Sep 17, 2025, 11:06 AM IST

टोंक में जिंदा महिला, फाइलों में मृत-कहानी 82 साल की मूली देवी की

Tonk News : सरकारी सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा एक बुजुर्ग महिला को भुगतना पड़ रहा है. टोंक के मामला मालपुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत लावा के हजारीपुरा ढाणी का है, जहां 82 वर्षीय मूली देवी पत्नी स्वर्गीय सूरज करण माली को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वह आज भी जीवित हैं.

बीते 6 माह से मूली देवी की वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई है. पेंशन दोबारा शुरू करवाने के लिए वह कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन हर बार यही कहकर लौटा दिया जाता है कि "आप तो कागजों में मृत हैं.

वृद्ध महिला का कहना है कि वह अब भी जिंदा हैं और अपनी पहचान के तमाम दस्तावेज भी उनके पास हैं, फिर भी उन्हें पेंशन से वंचित किया गया है. महिला के पति की मृत्यु कोरोना काल के दौरान हो गई थी और अब वह अकेले अपने छोटे से आशियाने में जीवन बसर कर रही हैं.

मूली देवी ने गुहार लगाई है कि उनकी पेंशन जल्द शुरू की जाए ताकि उन्हें आर्थिक संकट से राहत मिल सके. मूली देवी के मुताबिक पेंशन ही उनके जीने का सहारा है, बहुत मुश्किल से घर चल पाता है, जो भी मिलता था पेंशन ही थी, लेकिन अब फाइलों में मैं मर चुकी हूं.

आपको बता दें कि राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1 हजार 250 रुपये है. जिसे हाल ही में 1 हजार 150 रुपए कर दिया गया है. ये राशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होती है. ये पेंशन दिव्यांगजन, किसान, विधवाओं और वृद्धजनों को मिलती है. ये योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलती है.

लेकिन मूली देवी तो कागजों में मृत हैं ..ऐसे में उन्हे जिंदा होने के बाद भी पेंशन नहीं दी जा रही है. एक बूढ़ी महिला अपने जिंदा होने के प्रमाणों के साथ ऑफिस के चक्कर काट रही है. ताकि पेंशन फिर से मिल सके लेकिन क्या पता कब तक ये संघर्ष करने की स्थिति में हो. उम्मीद हैं खबर पढ़ने के बाद मूली देवी को जिंदा माना जाए और उनकी पेंशन उन्हे मिले.

रिपोर्टर- भूपेंद्र सिंह सोलंकी

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

