Tonk News: टोंक में उड़ गए होश, 53 किलो बारूद, 32 किलो पोटाश और अवैध हथियार बनाने का प्लांट पकड़ा

Tonk News: राजस्थान के संवेदनशील जिलों में शामिल टोंक में अभी 31 दिसम्बर को मिले 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट की जांच और खुलासे भी पूरी तरह से नही हुए थे कि शुक्रवार को टोंक ओर देवली में एक साथ 3 जगहों पर टोंक पुलिस की स्पेशल टीम DST ने छापेमारी करके बारूद ओर पोटाश के साथ ही छह तलवारे, भारी मात्रा में बारूद, अवैध हथियारो के पुर्जे किए जब्त करने के साथ ही 2 लोगो को गिरिफ्तार किया है अब टोंक पुलिस पकड़े गए लोगो से बारूद की सप्लाई ओर अवैध हथियारों की बिक्री को लेकर पूछताछ में जुटी है लेकिन सबके मन मे यही सवाल है कि आखिर आसानी से कैसे अमोनियम नाइट्रेट ओर बारूद लोगो के पास कैसे पंहुच जाता है .



शुक्रवार को टोंक में थाना कोतवाली क्षेत्र टोंक और देवली थाना क्षेत्र में दो ठिकानों सहित कुल तीन ठिकानों पर DST की टीम ने छापेमारी की कार्यवाही कर अवैध हथियार बनाने का कारखाना पकड़ने के साथ ही बारूद ओर पोटाश के साथ दो लोगो को गिरफ्तार कर मौके छह तलवारे समेत भारी मात्रा में अवैध हथियारो के पुर्जे जब्त किए है. जिसमे बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश, बारूद बनाने का शोरा, गनचाप, व्हाइट गन पाउडर, लोहे के छरें, बंदूक के ट्रिगर, बंदूक कबानी, भारी मात्रा में टोपीदार बंदूके व अवैध हथियार बनाने के पुर्जे शामिल हैं.

टोंक शहर के बीचों बीच छापेमारी में मिला असला

बंदूक में इस्तेमाल होने वाले छर्रे करीब ढाई किलो, छर्रे 400, गन पाउडर बारूद 32 किलो, पोटाश 32 किलो, बारूद बनाने का शौरा 55 किलो, सफेद गन पाउडर बारूद 44 किलो, कोरडेक्स वायर 200 नग एक एयर गन, पी केप्स 138, गनचाप 71 जब्त की है. मौके से आरोपी मोहम्मद अतीक (65)पुत्र अलाउद्दीन निवासी मोहल्ला शोरगरान थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया है.

देवली में छापेमारी के दौरान मिला सामान

बंदूक ट्रिगर 26, बंदूक प्लेट 35, बंदूक मक्खी 163, बंदूक टोपी 840, गन पाउडर बारूद करीब 21 किलो, बंदूक कबानी 21. एक नाली बंदूक 2. दोनाली बंदूक 1, छह तलवारे, खरीद फरोख्त के तीन लाख तीन हजार 50 रुपए जब्त किए है. यहां से आरोपी राजू पुत्र स्व० नारायण लाल (57) लोहार निवासी पटवा बाजार को गिरफ्तार किया है.

डी एस टी प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर आरोपियों ने जानवरों के शिकार के लिए ये हथियार बनाने की बात बताई है, लेकिन अपराधिक प्रवृति के लोग इन्हें खरीद कर अपराध करने में भी काम लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है . टीम द्वारा कार्रवाई कर आरोपियों और जब्त सामग्री, हथियारों को संबंधित थाना पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया है.

टोंक जिले में पिछले एक पखवाड़े में अमोनियम नाइट्रेट ओर अवैध बारूद ओर पोटाश मिलने की कार्यवाहियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टोंक में कही कोई बड़ी साजिश तो नही रची जा रही है आखिर कहा से ओर कैसे यह असला ओर हथियार बनाने के कारखाने संचालित हो रहे है और कब से हो रहे है क्या टोंक में हथियार आसानी से उपलब्ध होते रहे है इन सुलगते सवालों ने लोगो के माथे पर चिंता की लकीरें खेच दी है .

