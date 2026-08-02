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कांवड़ियों को पानी पिला रहे ट्रक में जा घुसी मिनी बस, दो यात्रियों की हालत गंभीर, 25 यात्री घायल

Tonk Accident: राजस्थान के टोंक जिले के घाड़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. नयागांव पुलिया पर खड़े एक ट्रक से यात्रियों से भरी मिनी बस पीछे से टकरा गई. हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस और ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Bhupendar singh solanki
Published:Aug 02, 2026, 12:05 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 12:05 PM IST
कांवड़ियों को पानी पिला रहे ट्रक में जा घुसी मिनी बस, दो यात्रियों की हालत गंभीर, 25 यात्री घायल
Image Credit: Rajasthan Road Accident

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के टोंक जिले के घाड़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. नयागांव पुलिया के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में यात्रियों से भरी मिनी बस पीछे से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.


कांवड़ यात्रियों को पानी पिलाने के लिए खड़ा था ट्रक

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक चालक कांवड़ यात्रियों को पानी पिलाने के लिए नयागांव पुलिया के पास ट्रक खड़ा किए हुए था. इसी दौरान कोटा से साखना जैन तीर्थ की ओर जा रही यात्रियों से भरी मिनी बस अनियंत्रित होकर ट्रक के पीछे जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस में बैठे यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.


एक ही परिवार के लोग थे बस में सवार

बताया जा रहा है कि मिनी बस में अधिकांश यात्री एक ही परिवार के सदस्य थे, जो धार्मिक यात्रा पर निकले थे. हादसे में करीब 25 लोग घायल हुए हैं. इनमें दो यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य को भी चोटें आई हैं. घायलों का उपचार नजदीकी अस्पताल में जारी है और गंभीर रूप से घायल यात्रियों की विशेष निगरानी की जा रही है.


पुलिस और ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू अभियान

घटना की जानकारी मिलते ही घाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों ने भी बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त प्रयास किए. इसके बाद तीन एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. राहत कार्य तेजी से होने के कारण घायलों को समय पर चिकित्सा मिल सकी.


हादसे के कारणों की जांच शुरू

घाड़ थाना प्रभारी हरिराम वर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य कराया गया. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा चालक की लापरवाही, तेज रफ्तार या किसी अन्य वजह से हुआ. दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटाकर यातायात भी सामान्य कर दिया गया है.


समय रहते बचाव से टला बड़ा नुकसान

स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सका. यदि राहत कार्य में देरी होती तो हादसा और अधिक गंभीर हो सकता था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घायलों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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