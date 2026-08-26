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Rajasthan Politics: मालपुरा चुनाव में बागी बिगाड़ सकते हैं समीकरण, निर्दलीयों पर टिकी बोर्ड की राह

Malpura Municipal Election: टोंक की मालपुरा नगरपालिका में इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या 35 से बढ़कर 40 हो गई है और बोर्ड बनाने के लिए 21 पार्षदों का बहुमत जरूरी होगा. पिछले चुनाव में निर्दलीयों के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार पूरे चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 26, 2026, 04:59 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 04:59 PM IST
Rajasthan Politics: मालपुरा चुनाव में बागी बिगाड़ सकते हैं समीकरण, निर्दलीयों पर टिकी बोर्ड की राह
Image Credit: Malpura Municipal Election

Tonk News: राजा मालदेव की नगरी मालपुरा में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. परिसीमन के बाद नगरपालिका में वार्डों की संख्या 35 से बढ़कर 40 हो गई है. वार्ड बढ़ने के साथ ही इस बार चुनावी मुकाबला भी ज्यादा रोचक माना जा रहा है. 40 सदस्यीय बोर्ड में बहुमत के लिए किसी भी दल को कम से कम 21 पार्षदों का समर्थन चाहिए. ऐसे में हर वार्ड का परिणाम बोर्ड गठन के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा. खास बात यह है कि पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने दोनों प्रमुख दलों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की थी.


पिछले चुनाव में निर्दलीयों का दबदबा

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पिछले नगरपालिका चुनाव में 35 वार्डों में भाजपा ने 13 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी. वहीं करीब 14 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी. इसके बाद राजनीतिक जोड़-तोड़ के जरिए भाजपा बोर्ड बनाने में सफल रही थी. इस बार भी भाजपा और कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारों की संख्या अधिक बताई जा रही है. यदि किसी दावेदार को टिकट नहीं मिलता है तो उसके निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है. ऐसे बागी उम्मीदवार दोनों दलों के वोटों में सेंध लगा सकते हैं.

पिछले चुनाव में निर्दलीयों का दबदबा

पिछले नगरपालिका चुनाव में 35 वार्डों में भाजपा ने 13 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी. वहीं करीब 14 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी. इसके बाद राजनीतिक जोड़-तोड़ के जरिए भाजपा बोर्ड बनाने में सफल रही थी. इस बार भी भाजपा और कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारों की संख्या अधिक बताई जा रही है. यदि किसी दावेदार को टिकट नहीं मिलता है तो उसके निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है. ऐसे बागी उम्मीदवार दोनों दलों के वोटों में सेंध लगा सकते हैं.


भाजपा-कांग्रेस के सामने बोर्ड बनाने की चुनौती
मालपुरा नगरपालिका कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के गृह विधानसभा क्षेत्र में आती है. ऐसे में भाजपा की ओर से स्पष्ट बहुमत के साथ बोर्ड बनाने का दावा किया जा रहा है. दूसरी ओर कांग्रेस भी नगरपालिका में अपना बोर्ड बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रही है. हालांकि, यदि बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आते हैं तो बोर्ड गठन के बाद राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. यही वजह है कि दोनों दल टिकट वितरण को लेकर काफी सावधानी बरत रहे हैं.


RLP भी मैदान में उतारने की तैयारी में
मालपुरा नगरपालिका में अब तक मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है. इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP भी सभी वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है. हालांकि पार्टी कितनी सीटों पर प्रभाव डाल पाएगी, इसका पता चुनाव परिणाम के बाद ही चलेगा.


नगरपालिका क्षेत्र में वर्तमान में 18,139 पुरुष और 17,733 महिला मतदाता हैं. टिकट वितरण के बाद तस्वीर और साफ होगी कि कितने बागी उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरते हैं. यही उम्मीदवार इस बार मालपुरा में चुनाव परिणाम और बोर्ड गठन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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