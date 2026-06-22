/दोस्त ही निकला कातिल, 56 लाख के कर्ज में डूबे आरोपी ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से की हत्या

Tonk Murder News: राजस्थान के टोंक शहर में व्यापारी पवन गर्ग की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए टोंक पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की. कई दिनों की पड़ताल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतक के करीबी मित्र राकेश तांबी को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझा ली.



19 जून को हुई थी वारदात

पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बताया कि 19 जून 2026 को बड़ा कुआं से मोतीबाग रोड स्थित इलेक्ट्रिकल्स व्यवसायी पवन कुमार गर्ग का शव उनकी दुकान के ऊपर बने कमरे में मिला था. अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या की गई थी. घटना के बाद पुलिस ने हत्या के विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू की और संदिग्धों से पूछताछ की.

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56 लाख के कर्ज में डूबा था आरोपी

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी राकेश तांबी ने अलग-अलग 11 लोगों से करीब 56 लाख रुपये ब्याज पर उधार ले रखे थे. बढ़ते कर्ज और ब्याज के बोझ के कारण वह आर्थिक संकट से गुजर रहा था. इसी परेशानी से निकलने के लिए उसने अपने मित्र पवन गर्ग से करीब 15 दिन पहले 5 लाख रुपये उधार मांगे थे. लेकिन पवन गर्ग ने रुपये देने से मना कर दिया था. इसी बात को लेकर आरोपी के मन में गहरी नाराजगी और रंजिश पैदा हो गई.



शराब पार्टी के बहाने बुलाकर की हत्या

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने पहले से ही हत्या की योजना बना ली थी. वह कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर अपना चेहरा ढककर मृतक की दुकान के ऊपर बने कमरे में पहुंचा. वहां उसने पवन गर्ग के साथ शराब पार्टी की ताकि उसे किसी प्रकार का शक न हो. जब पवन गर्ग पूरी तरह बेफिक्र हो गया, तब आरोपी ने पीछे से कुल्हाड़ी से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उसे जिंदा होने की आशंका थी, इसलिए आरोपी ने रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या सुनिश्चित कर दी.



हत्या के बाद लूटकर हुआ फरार

हत्या करने के बाद आरोपी मृतक के शरीर पर पहनी हुई सोने की चेन और सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मृतक से लूटी गई सोने की चेन और अंगूठी भी बरामद कर ली है.



दोस्ती, कर्ज और लालच ने ली जान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह मामला दोस्ती में विश्वासघात और आर्थिक दबाव के कारण हुए अपराध का उदाहरण है. एक समय का करीबी मित्र ही पैसों की जरूरत और रंजिश के चलते हत्यारा बन गया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है. यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों को झकझोर देने वाली साबित हुई है.



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