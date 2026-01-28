टोंक में आधा दर्जन नीलगायों की सामूहिक हत्या, खेतों में हड्डियां छोड़कर मांस साथ ले गए शिकारी

Tonk News: लांबा हरि सिंह थाना क्षेत्र के गुलगांव गांव के समीप खेतों में शिकारियों द्वारा नीलगायों का सामूहिक शिकार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शिकारियों ने करीब आधा दर्जन नीलगायों को निशाना बनाया और उनका मांस अपने साथ ले गए, जबकि खेतों में जगह-जगह नीलगायों के अवशेष छोड़ गए.



बताया जा रहा है कि शिकारी चौपहिया वाहन में सवार होकर आए थे. शिकार के दौरान की गई फायरिंग से आसपास के खेतों में बोई गई चना और सरसों की फसल भी खराब हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है.

घटना की सूचना मिलने पर लांबा हरि सिंह थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की सूचना पर मालपुरा वन विभाग के रेंजर योगेश भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना कर मौका पर्चा तैयार किया. ग्रामीणों ने घटना को लेकर गहरा रोष जताया है. उनका कहना है कि थाना क्षेत्र के गांवों में लगातार नीलगायों के शिकार की घटनाएं हो रही हैं. वन विभाग द्वारा गश्त किए जाने के बावजूद अब तक शिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

नीलगाय और इंसानों के बीच बढ़ता संघर्ष

राजस्थान में नीलगाय की हत्या और मौत को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं. कई मामलों में इसे केवल शिकार से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल है. विशेषज्ञों और स्थानीय अनुभवों के अनुसार, नीलगाय की मौत के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि सामाजिक, कानूनी और पारिस्थितिक कारणों का मिश्रण जिम्मेदार है. राज्य के अलग-अलग इलाकों में नीलगाय और इंसानों के बीच बढ़ता संघर्ष अब एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है.

फसल सुरक्षा सबसे बड़ी वजह

राजस्थान में नीलगाय की मौत के पीछे फसल सुरक्षा को सबसे बड़ा कारण माना जाता है. नीलगाय आकार में बड़ी होती है और आमतौर पर झुंड में खेतों में प्रवेश करती है. एक ही रात में पूरा झुंड किसानों की महीनों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है. कई इलाकों में फसल को रौंद देना या पूरी तरह चट कर जाना आम बात है. ऐसे में किसान अपनी आजीविका बचाने के लिए मजबूर होकर अवैध तरीके अपनाते हैं, जिनमें नीलगाय को मारना या जहर देना भी शामिल है. ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगाय को कई किसान एक “विनाशकारी जीव” के रूप में देखने लगे हैं.

कानूनी पेच और ‘वर्मीन’ का दर्जा

नीलगाय से जुड़ा कानून भी स्थिति को और जटिल बनाता है. नीलगाय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-II में शामिल है, जिसके तहत इसका संरक्षण किया जाता है. हालांकि, फसलों को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए सरकार कुछ क्षेत्रों में इसे अस्थायी रूप से ‘वर्मीन’ (हानिकारक जीव) घोषित कर देती है, जिससे सीमित शिकार की अनुमति मिल जाती है. लेकिन इस अनुमति की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल होती है कि लोग कानूनी रास्ते की बजाय चोरी-छिपे कदम उठा लेते हैं.

‘गाय’ शब्द से जुड़ा धार्मिक पहलू

नीलगाय को लेकर एक सामाजिक और धार्मिक विरोधाभास भी सामने आता है. नाम में ‘गाय’ शब्द होने के कारण कई लोग इसे मारना धार्मिक रूप से गलत मानते हैं. इस संकोच के चलते कई इलाकों में नीलगाय की संख्या तेजी से बढ़ गई है. जब आबादी नियंत्रण से बाहर हो जाती है और प्राकृतिक भोजन की कमी होती है, तो नीलगाय खेतों की ओर रुख करती हैं. इससे ह्यूमन-वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है.

सड़क हादसे भी बड़ी वजह

नीलगायों की मौत का एक बड़ा कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हैं. राजस्थान के कई हाईवे रेगिस्तानी और ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरते हैं. रात के समय नीलगाय अचानक सड़कों पर आ जाती हैं, जिससे तेज रफ्तार वाहनों से टकराकर उनकी मौत हो जाती है. कई बार इन हादसों में वाहन सवार भी घायल हो जाते हैं.

आवारा कुत्ते और अवैध शिकार

ग्रामीण इलाकों में आवारा या जंगली कुत्तों के झुंड नीलगाय के बच्चों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं. इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में मांस के लिए भी नीलगाय का अवैध शिकार किया जाता है, हालांकि इसकी घटनाएं अपेक्षाकृत कम हैं.

राजस्थान में नीलगाय की मौत एक बहुआयामी समस्या बन चुकी है, जिसके समाधान के लिए केवल कानून नहीं बल्कि किसानों की सुरक्षा, वन्यजीव प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है.

