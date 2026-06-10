/टोंक में शिक्षकों से लाखों रुपए की ठगी, रजिस्ट्रेशन फीस और ब्याज ज्यादा देकर फंसाया, पीड़ितों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज

Rajasthan Crime News: टोंक में बच्चों को होम ट्यूशन और रुपयों का ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर शिक्षकों समेत अन्य लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है. इसकी रिपोर्ट सोमवार शाम को कोतवाली में दस से ज्यादा लोगों ने सामूहिक रूप से दर्ज कराई है. पीड़ित लोगों से बातचीत में सामने आया है कि एसबीसीपी नामक कंपनी द्वारा ठगी के शिकार और भी लोग है. कंपनी के प्रतिनिधि लाखों रुपए की ठगी कर फरार हो गए है.



कोतवाल भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि इसका मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कोतवाल वैष्णव ने बताया कि सवाईमाधोपुर रोड स्थित पुलिया के पास एसबीसीपी नामक कंपनी करीब एक साल से कार्यरत थी. कंपनी ने निजी शिक्षकों को घर-घर जाकर बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के बदले प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान करने का लाभ दिया था. प्रत्येक शिक्षक से पांच हजार रुपए पंजीयन शुल्क जमा कराया जाना था.

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कंपनी ने बड़ी संख्या में लोगों से पंजीयन शुल्क वसूला. कई लोगों से निवेश के नाम पर राशि लेकर उस पर मोटा ब्याज देने का वादा भी किया गया. आज कुछ लोग संस्था संचालक कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला. इसके बाद लोगों ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कोतवाली थाने में कंपनी के आठ कर्मचारियों समेत 20 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है.



पीड़ितों ने जिला कलेक्टर ओर पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की

पुलिस ने संस्था संचालक मुस्तफा खान पुत्र मुस्तफा रहमान निवासी मोराबाग रांची झारखंड, शिवेन्द्र सिंह और सीवेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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