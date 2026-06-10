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टोंक में शिक्षकों से लाखों रुपए की ठगी, रजिस्ट्रेशन फीस और ब्याज ज्यादा देकर फंसाया, पीड़ितों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज

Tonk Crime News: टोंक में शिक्षकों सहित कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने होम ट्यूशन दिलाने और ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर पीड़ितों को फंसाया.

Edited byAnsh RajReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 10, 2026, 07:14 AM|Updated: Jun 10, 2026, 07:14 AM
टोंक में शिक्षकों से लाखों रुपए की ठगी, रजिस्ट्रेशन फीस और ब्याज ज्यादा देकर फंसाया, पीड़ितों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Crime News: टोंक में बच्चों को होम ट्यूशन और रुपयों का ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर शिक्षकों समेत अन्य लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है. इसकी रिपोर्ट सोमवार शाम को कोतवाली में दस से ज्यादा लोगों ने सामूहिक रूप से दर्ज कराई है. पीड़ित लोगों से बातचीत में सामने आया है कि एसबीसीपी नामक कंपनी द्वारा ठगी के शिकार और भी लोग है. कंपनी के प्रतिनिधि लाखों रुपए की ठगी कर फरार हो गए है.


कोतवाल भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि इसका मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कोतवाल वैष्णव ने बताया कि सवाईमाधोपुर रोड स्थित पुलिया के पास एसबीसीपी नामक कंपनी करीब एक साल से कार्यरत थी. कंपनी ने निजी शिक्षकों को घर-घर जाकर बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के बदले प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान करने का लाभ दिया था. प्रत्येक शिक्षक से पांच हजार रुपए पंजीयन शुल्क जमा कराया जाना था.

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कंपनी ने बड़ी संख्या में लोगों से पंजीयन शुल्क वसूला. कई लोगों से निवेश के नाम पर राशि लेकर उस पर मोटा ब्याज देने का वादा भी किया गया. आज कुछ लोग संस्था संचालक कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला. इसके बाद लोगों ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कोतवाली थाने में कंपनी के आठ कर्मचारियों समेत 20 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है.


पीड़ितों ने जिला कलेक्टर ओर पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की
पुलिस ने संस्था संचालक मुस्तफा खान पुत्र मुस्तफा रहमान निवासी मोराबाग रांची झारखंड, शिवेन्द्र सिंह और सीवेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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