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अगर एक बार सही से जांच हो गई तो... "मेरा पूरा विभाग खाली हो जाएगा" मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने खोल दी डिपार्टमेंट की पोल

Minister Kanhaiya Lal Chaudhary: टोंक में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अपने ही विभाग को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यदि जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो पूरा विभाग खाली हो सकता है. इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है.

Edited byAnsh RajReported byBhupendar singh solanki
Published: Apr 24, 2026, 01:57 PM|Updated: Apr 24, 2026, 01:57 PM
अगर एक बार सही से जांच हो गई तो... "मेरा पूरा विभाग खाली हो जाएगा" मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने खोल दी डिपार्टमेंट की पोल
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Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अपने ही विभाग को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. मंत्री चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए, तो हालात ऐसे बन सकते हैं कि पूरा विभाग खाली हो जाए. उनके इस बयान को विभाग में व्याप्त संभावित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की ओर इशारा माना जा रहा है.


सियासी हलचल तेज, विपक्ष पर भी टिप्पणी
मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, जबकि खुद मंत्री ने भी विपक्ष की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच संबंध बेहतर होते हैं, तो विपक्ष और मजबूत हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है और इससे जनता को फायदा मिलता है.


टोंक की जल व्यवस्था पर दी जानकारी
टोंक की पेयजल व्यवस्था को लेकर मंत्री चौधरी ने संतोष जताया. उन्होंने कहा कि टोंक क्षेत्र सौभाग्यशाली है, जहां लोगों को 48 घंटे के अंतराल में नियमित पानी की सप्लाई मिल रही है. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार क्षेत्र में जल आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.


ईसरदा बांध परियोजना से मिलेगा बड़ा लाभ
मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में टोंक जिले को ईसरदा बांध परियोजना का लाभ मिलने वाला है. इस योजना के तहत क्षेत्र में जल संकट को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस परियोजना को पूरी तरह लागू होने में अभी लगभग दो साल का समय लग सकता है.


पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर किया दावा
इसके अलावा मंत्री चौधरी ने पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उनके इस बयान को राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.


जनता और प्रशासन के लिए संकेत
मंत्री का यह बयान न केवल प्रशासनिक तंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि सरकार विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर है. अब देखना यह होगा कि इस बयान के बाद विभाग में किसी प्रकार की जांच या कार्रवाई होती है या नहीं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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