Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

टोंक में बवाल भीड़ ने एक परिवार पर किया हमला, पुलिस जाब्ता तैनात

Tonk News : टोंक में हमलावरों ने एक परिवार पर हमला कर दिया इस दारौन मकान के आगे रखी किराना सामान से भरी केबिन में आग लगा दी गयी, वो तो वक्त रहते पुलिस ने परिवार की जान बचा ली. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Oct 21, 2025, 01:04 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 01:04 PM IST

Trending Photos

दिवाली की रात जैसलमेर में फैक्ट्री पर पैराशूट लगा बम गिरा! जोधपुर समेत 10 जिलों में लगी आग
11 Photos
Rajasthan news

दिवाली की रात जैसलमेर में फैक्ट्री पर पैराशूट लगा बम गिरा! जोधपुर समेत 10 जिलों में लगी आग

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन जिलों में बारिश की चेतावनी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन जिलों में बारिश की चेतावनी!

क्या आप जानते हैं? महाराणा प्रताप की मृत्यु पर क्यों रोया था अकबर!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? महाराणा प्रताप की मृत्यु पर क्यों रोया था अकबर!

पुष्कर मेला 2025: 22 अक्टूबर से होगी शुरुआत, रेतीले धोरों पर उमड़ने लगे ऊंट
6 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेला 2025: 22 अक्टूबर से होगी शुरुआत, रेतीले धोरों पर उमड़ने लगे ऊंट

टोंक में बवाल भीड़ ने एक परिवार पर किया हमला, पुलिस जाब्ता तैनात

Tonk News : राजस्थान के टोंक के हमीरिया गांव में 150 लोगों ने एक परिवार के घर पर हमला कर दिया. पीड़ित परिवार ने अपने घर के दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाकर जान बचाई और पुलिस को सूचित किया.इसके बाद पीपलू थाना क्षेत्र की बनवाड़ा पुलिस चौकी से चार पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे.

पीड़ित परिवार के 4 सदस्यों की जान बचाईं गयी. पुलिसकर्मियों ने हमलावरों में शामिल लोगों से समझाइश की,लेकिन सहमति नहीं बन पाई.उधर इस मामले को लेकर समाने आया है कि लोगों की भीड़ में पीड़ित मकान को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताया और निर्माण कार्य करने के कारण भीड़ आक्रोश में आकर इस पर हमला किया है.

हमलावरों ने मकान के आगे रखी किराना सामान से भरी केबिन में आग लगा दी. इससे केबिन जल गई और उसमें रखे करीब 30 हजार रुपए समेत अन्य सामान और दो लाख रुपए की उधार के हिसाब की डायरी जल गई.पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को डिटेन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पीड़ित परिवार की महिला गंगा देवी पत्नी स्वर्गीय संपत माली ने पीपलू थाने में रिपोर्ट दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.रिपोर्ट में बताया कि एक समाज के करीब 100 से 150 लोगों ने मेरे परिवार पर पत्थरों से हमला किया.

रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद पास में स्थित किराना सामान से भरी केबिन में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. करीब 150 लोगों की भीड़ के सामने तीन-चार पुलिस कर्मी मूकदर्शक होकर रह गए। भीड़ ने केबिन में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. बाद में पुलिस जाब्ता मौके पर गया और लोगों को दूर किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news