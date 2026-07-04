/टोंक में सड़क बनी मुसीबत, गहरे गड्ढों से हर दिन हादसों का खतरा

Tonk News: टोंक शहर की प्रमुख सड़कों में शामिल डिपो से कोटा रोड नेशनल हाईवे तक का मार्ग इन दिनों अपनी बदहाल स्थिति के कारण लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है. सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों ने रोजाना आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों का सफर जोखिम भरा बना दिया है. यह मार्ग शहर के महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों में शामिल है, जहां से हर दिन निजी वाहन, बसें, स्कूल वाहन, टेंपो और भारी वाहन गुजरते हैं. लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण इसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.



गड्ढों के कारण हर दिन हादसों का खतरा

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सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई बार वाहन चालक संतुलन खोकर गिर जाते हैं, जिससे चोटिल होने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं. वहीं चारपहिया वाहन भी गड्ढों में फंसकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण वाहन चालकों को धीमी गति से चलना पड़ता है, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है और जाम जैसी स्थिति बन जाती है.



स्कूल वाहनों और आमजन की सुरक्षा पर खतरा

स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई है कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूल वाहन और टेंपो गुजरते हैं. बच्चों से भरे वाहनों के लिए यह सड़क किसी खतरे से कम नहीं है. अभिभावकों का कहना है कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है. राहगीरों और पैदल चलने वालों को भी सड़क पार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.



बजट घोषणा के बावजूद नहीं शुरू हुआ निर्माण कार्य

स्थानीय लोगों के अनुसार इस सड़क के निर्माण की घोषणा राज्य के बजट में पहले ही की जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है. लोगों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले. सड़क की स्थिति में कोई स्थायी सुधार नहीं किया गया, जिससे आमजन में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है.



मानसून ने बढ़ाई मुश्किलें

बारिश का मौसम शुरू होते ही सड़क की समस्या और गंभीर हो गई है. गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को यह पता नहीं चल पाता कि सड़क समतल है या गड्ढा है. इससे दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ गई है. बारिश के दौरान सड़क पर जलभराव होने से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है और लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है.



जल्द समाधान की मांग

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांग की है कि सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द शुरू कराया जाए. उनका कहना है कि यह मार्ग शहर की जीवनरेखा है और हजारों लोग प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं. यदि समय रहते सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया तो मानसून के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है. लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द इस समस्या का समाधान करेगा और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगा.

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