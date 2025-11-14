Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

टोंक नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण पर चला पीला पंजा

Tonk News: टोंक शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत शुक्रवार को नगर परिषद की टीम ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए गांधी खेल मैदान के बाहर रोड पर बने अवैध केबिन और दुकानों को पिला पंजा चलाकर ध्वस्त किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Nov 14, 2025, 03:35 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 03:35 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के सिरोही में ठंड से ठिठुर रहे लोग, ये 10 शहर रहे सबसे ठंडे!
10 Photos
Rajasthan Weather Upadte

राजस्थान के सिरोही में ठंड से ठिठुर रहे लोग, ये 10 शहर रहे सबसे ठंडे!

इस तरह बनाएं मारवाड़ी पापड़ और बूंदी की सब्जी, चट कर जाएंगे बर्तन
6 Photos
Rajasthan famous Food

इस तरह बनाएं मारवाड़ी पापड़ और बूंदी की सब्जी, चट कर जाएंगे बर्तन

राजस्थान में महिलाओं को व्यापार करने के लिए मिलेंगे 1 करोड़ रुपये! जानें कैसे?
6 Photos
rajasthan scheme

राजस्थान में महिलाओं को व्यापार करने के लिए मिलेंगे 1 करोड़ रुपये! जानें कैसे?

Anta Election Result Pramod Jain Bhaya : अंता को भा गए... भाया फिर से आ गए...
7 Photos
anta election result

Anta Election Result Pramod Jain Bhaya : अंता को भा गए... भाया फिर से आ गए...

टोंक नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण पर चला पीला पंजा

Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत शुक्रवार को नगर परिषद की टीम ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए गांधी खेल मैदान के बाहर रोड पर बने अवैध केबिन और दुकानों को पिला पंजा चलाकर ध्वस्त किया.

लंबे समय से सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े किए गए ढांचों के कारण मार्ग संकरा हो गया था और आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. शिकायतों के बाद नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के निर्देश पर सुबह से ही टीम मौके पर पहुंची और पुलिस जाप्ते की सुरक्षा में अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया गया. पिला पंजा जैसे ही सड़क पर लगा आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई.

अधिकारियों ने पहले व्यापारियों को नोटिस की जानकारी देते हुए ढांचा खाली करने को कहा. इसके बाद अवैध दुकानें, टीनशेड, केबिन और अन्य संरचनाओं को हटाया गया.

कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के कर्मचारी और पुलिस जवान लगातार मौजूद रहे, ताकि किसी तरह की बाधा या विवाद की स्थिति न बने. नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news