टोंक नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण पर चला पीला पंजा

Tonk News: टोंक शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत शुक्रवार को नगर परिषद की टीम ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए गांधी खेल मैदान के बाहर रोड पर बने अवैध केबिन और दुकानों को पिला पंजा चलाकर ध्वस्त किया.
Trending Photos
Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत शुक्रवार को नगर परिषद की टीम ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए गांधी खेल मैदान के बाहर रोड पर बने अवैध केबिन और दुकानों को पिला पंजा चलाकर ध्वस्त किया.
लंबे समय से सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े किए गए ढांचों के कारण मार्ग संकरा हो गया था और आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. शिकायतों के बाद नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया.
नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के निर्देश पर सुबह से ही टीम मौके पर पहुंची और पुलिस जाप्ते की सुरक्षा में अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया गया. पिला पंजा जैसे ही सड़क पर लगा आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई.
अधिकारियों ने पहले व्यापारियों को नोटिस की जानकारी देते हुए ढांचा खाली करने को कहा. इसके बाद अवैध दुकानें, टीनशेड, केबिन और अन्य संरचनाओं को हटाया गया.
कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के कर्मचारी और पुलिस जवान लगातार मौजूद रहे, ताकि किसी तरह की बाधा या विवाद की स्थिति न बने. नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!