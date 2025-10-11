सगे रिश्तों को ठुकरा कर खून से धोए हाथ, जमीनी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से काट कर भतीजे की हत्या, दर्दनाक मौत

Tonk Murder News: टोंक जिले के घाड़ थाना क्षेत्र के बेलहडी गांव में शुक्रवार शाम को एक सनसनीखेज हत्याकांड ने ग्रामीण इलाके को हिलाकर रख दिया. जमीनी विवाद के कारण एक भतीजे की उसके ही तीन काकाओं ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हत्या कर दी. मृतक सुरेश गुर्जर (उम्र अज्ञात) को उसके भाई मनराज गुर्जर ने धोखे से घर बुलाया गया, जहां हमला किया गया. घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया, और परिवार वाले सुरेश को बाइक से घर ले आए. साधन न मिलने पर किराए की टैक्सी से दूनी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के भाई मनराज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें काकाओं पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है.

हत्या का तरीका और परिस्थितियां

मनराज गुर्जर के अनुसार, गांव में गंगा प्रसाद की रसोई में भोजन करने जा रहे दोनों भाई रास्ते में काकाओं के मकान से गुजर रहे थे. वहां पहले से रामेश्वर, बाबूलाल, छोटू, महाराज, सोनू और सोनू की पत्नी लक्ष्मी बैठे थे. बातचीत के बहाने सुरेश को घर में बुलाया गया. जैसे ही सुरेश खाट पर बैठा, काकाओं ने कुल्हाड़ी और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया. सुरेश धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा. हमलावरों ने परिवार के चार-पांच सदस्यों को निशाना बनाया, लेकिन सुरेश को मौत के घाट उतार दिया. मनराज ने पुलिस को बताया कि यह पारिवारिक रंजिश का नतीजा है, जो जमीनी झगड़े से उपजा.



जमीनी विवाद की पृष्ठभूमि

हत्याकांड की जड़ खेत की मेड़बंदी का पुराना विवाद है. 8-10 दिन पहले सुरेश और आरोपियों के परिवार के बीच मेड़ की मरम्मत को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने मिल-बैठकर सुलझा लिया. कुछ दिनों पहले काकाओं की पत्नी लक्ष्मी ने सुरेश और मनराज के खिलाफ घाड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता करवाया, और मृतक परिवार ने इसे मान लिया. फिर भी, शुक्रवार शाम को धोखे से हमला कर सुरेश की हत्या कर दी गई. यह घटना साबित करती है कि जमीनी झगड़े रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



पुलिस कार्रवाई और जांच

घाड़ थाना प्रभारी हरिराम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए दूनी अस्पताल भेजा. पुलिस ने मनराज की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी काकाओं की तलाश जारी है, और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जांच में पारिवारिक विवाद और पुरानी शिकायतों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. यह मामला जमीनी विवादों की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जहां रिश्तेदार भी दुश्मन बन जाते हैं.