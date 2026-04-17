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टोंक के 10 वर्षीय बच्चे का चौंकाने वाला दावा... मैं ही था पिछले जन्म में आमेर का राजा मानसिंह, पढ़ें पूरी खबर

Raja Man Singh: टोंक जिले के छोटे से गांव जेकमाबाद में 10 वर्षीय बालक कान्हाराम बैरवा ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. 5वीं कक्षा पढ़ने वाला यह बच्चा दावा करता है कि वह पिछले जन्म में आमेर (जयपुर) का प्रसिद्ध राजपूत राजा मानसिंह प्रथम था.
 

Edited byAnsh RajReported byBhupendar singh solanki
Published: Apr 17, 2026, 10:50 AM|Updated: Apr 17, 2026, 10:50 AM
टोंक के 10 वर्षीय बच्चे का चौंकाने वाला दावा... मैं ही था पिछले जन्म में आमेर का राजा मानसिंह, पढ़ें पूरी खबर
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10 year old boy claims raja man singh: टोंक जिले के छोटे से गांव जेकमाबाद में एक 10 वर्षीय बालक ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है. जेकमाबाद के बैरवा परिवार में जन्मे कान्हाराम बैरवा, जो currently 5वीं कक्षा में पढ़ता है, दावा करता है कि वह पिछले जन्म में आमेर (जयपुर) का प्रसिद्ध राजपूत राजा मानसिंह प्रथम था.

ढाई साल की उम्र में शुरू हुआ अनोखा व्यवहार
परिवार के अनुसार जब कान्हाराम सिर्फ ढाई साल का था, तभी उसने पहला शब्द “राजा मानसिंह” बोला था. उसने घर का खाना खाने से साफ इनकार कर दिया और कहा, “मैं इस घर का खाना नहीं खा सकता.” बच्चे ने अपनी मां से कहा कि वह आमेर की शिलादेवी का भक्त है और उसका खजाना आमेर के महलों में छिपा हुआ है. मां का कहना है कि बच्चे पर माता ग्यारसी देवी की कृपा है.

बालक के दावे और उसके अनोखे व्यवहार
कान्हाराम बताता है कि पिछले जन्म में वह राजपूत था. उसने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था, जिसमें वह महाराणा प्रताप से हार गया था. उसने कई युद्ध लड़े और जीते हुए खजाने को आमेर के महलों में छिपाया था. बच्चा घर में सिंहासन लगाकर बैठता है, अलग बर्तनों में खाना खाता है, युद्ध की क्रीड़ाएं करता है और कुछ खास खाना भी नहीं खाता. परिवार का कहना है कि वह अष्टमी पर कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर देता है.

जब सवाल किए तो क्या जवाब दिए?
हमारी टीम जब जेकमाबाद पहुंची और कान्हाराम से सवाल किए तो उसने कुछ बातें बताईं. उसने कहा, “मेरी दो रानियां थीं और जोधा मेरी बुआ थी.” लेकिन महाराजा मानसिंह की मौत की जगह, हल्दीघाटी युद्ध का पूरा विवरण या आमेर महल की अन्य जानकारी वह सही-सही नहीं बता सका. उसने गलत जगह (अनाज मंडी) पर अपनी मौत बताई. बालक का कहना है कि वह बड़ा होकर पुलिस में जाना चाहता है और उसका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है.

स्कूल स्टाफ ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया
जेकमाबाद के सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने कैमरे पर कोई बयान देने से मना कर दिया. उन्होंने बताया कि बच्चा स्कूल में सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन उसके दावे के बाद रोज कोई न कोई मीडिया या curious व्यक्ति स्कूल आकर पूछताछ करता है. इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और पढ़ाई का नुकसान हो रहा है.


गांव में मचा सनसनीखेज माहौल
इस पूरे मामले ने गांव और आसपास के क्षेत्र में खूब चर्चा पैदा कर दी है. कुछ लोग इसे पुनर्जन्म का प्रमाण मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे बच्चे की कल्पना या सुन-सुनाई बातें बता रहे हैं. परिवार चाहता है कि यह बात महाराजा मानसिंह के वंशजों तक पहुंचे और बच्चे की जिज्ञासाओं को शांत किया जाए.

क्या सच में होता है पुनर्जन्म?
यह घटना एक बार फिर सवाल उठा रही है... क्या पुनर्जन्म सच में संभव है? वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे कभी-कभी अपनी कल्पना या आसपास सुनाई कहानियों को अपनी यादों के रूप में व्यक्त कर देते हैं. फिलहाल कान्हाराम का मामला एक रहस्य बना हुआ है – क्या यह सच में पिछले जन्म की यादें हैं या फिर एक मासूम बच्चे की अनोखी कल्पना?


डिस्क्लेमर- ये दावा संबंधित व्यक्ति और परिवार की तरफ से किया गया है. जिसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है और ना ही पुनर्जन्म या अलौकिक दावों का समर्थन करता है.

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