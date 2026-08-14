/कौन हैं कपिल कुमार कोठारी, जिन्होंने टोंक के पीपलू में संभाला SDO का पदभार

Tonk News: पीपलू में नए उपखंड अधिकारी के रूप में RAS अधिकारी कपिल कुमार कोठारी ने कार्यभार संभाल लिया है. कोठारी का झाड़ोल, उदयपुर से तबादला होकर पीपलू में पदस्थापन हुआ है. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने उपखंड क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने की दिशा में काम शुरू कर दिया.

अधिकारियों और स्टाफ से की मुलाकात

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कार्यभार संभालने के बाद एसडीओ कपिल कुमार कोठारी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और स्टाफ से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रही प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी ली. साथ ही क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली चुनौतियों को समझने का प्रयास किया.

कोठारी ने अधिकारियों से क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और प्रमुख समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए प्रशासनिक कामकाज को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया.

पंचायत और निकाय चुनाव प्राथमिकता

नए एसडीओ कपिल कुमार कोठारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव को सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना प्रमुख रहेगा. चुनाव के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत रखने के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी महत्वपूर्ण रहेगा.

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की ओर से जरूरी तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.

आमजन की समस्याओं के समाधान पर जोर

एसडीओ कोठारी ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों को समझकर उनके समाधान को भी अपनी प्राथमिकता बताया. उनका कहना है कि आमजन की ओर से सामने आने वाले परिवादों का त्वरित निराकरण करवाने की दिशा में काम किया जाएगा.

प्रशासन और आमजन के बीच बेहतर समन्वय बनाना भी उनके कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा. क्षेत्र की समस्याओं को समझकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.

जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने किया स्वागत

कपिल कुमार कोठारी के पीपलू एसडीओ का पदभार संभालने पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने उनका स्वागत-सत्कार किया. इस दौरान लोगों ने नए एसडीओ को शुभकामनाएं दीं.

नए एसडीओ के सामने आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव के साथ क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी रहेगी. वहीं आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने पर भी क्षेत्रवासियों की नजर रहेगी.