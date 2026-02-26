Zee Rajasthan
शांति समिति बैठक में उठा कथित हिंदू पलायन का मुद्दा, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की मांग

Tonk Peace Committee Meeting: टोंक जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में मालपुरा क्षेत्र से कथित हिंदू पलायन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Feb 26, 2026, 06:29 PM IST | Updated:Feb 26, 2026, 06:29 PM IST

Tonk Peace Committee Meeting: राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में मालपुरा क्षेत्र से कथित हिंदू पलायन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि हिंदू पलायन के नाम पर पूरे समुदाय को बदनाम किया जा रहा है, जो उचित नहीं है.

समिति में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और एक तरफा जानकारी प्रसारित कर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए.

बैठक में यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी या आर्थिक वजहों से स्थान परिवर्तन कर रहा है, तो उसे सांप्रदायिक रंग देना गलत है. कुछ लोगों द्वारा प्रॉपर्टी के लालच में इस तरह के मामलों को तूल देने की बात भी सामने आई.

शांति समिति के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. बैठक में मालपुरा में अमन, शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई तथा सभी समाजों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

