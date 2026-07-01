/सड़क पार कर रहे युवक को स्कॉर्पियो ने कुचला, छह बहनों के इकलौते भाई की मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के टोंक जिले के घाड थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की जान चली गई. देवड़ावास मोड़ पर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कंवरपुरा-धाकड़ियावास निवासी रामदयाल पुत्र छीतर कुमावत को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क किनारे खाई में जा गिरी.

छह बहनों का इकलौता भाई था रामदयाल

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को दूनी सीएचसी पहुंचाया गया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. रामदयाल अपनी छह बड़ी बहनों का इकलौता भाई था.

मन्नतों के बाद हुआ था जन्म

परिजनों के अनुसार, छह बेटियों के बाद पुत्र प्राप्ति की मन्नत लेकर उसके पिता रामदेवरा गए थे, जिसके बाद रामदयाल का जन्म हुआ था. परिवार का सबसे छोटा और लाडला सदस्य होने के कारण उसकी असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है.

गांव में पसरा मातम, कई घरों में नहीं जले चूल्हे

ग्रामीणों के अनुसार, घटना के बाद गांव में कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले. दूनी थाने के एएसआई भंवर सिंह ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब रामदयाल दूनी कस्बे से अपने गांव लौट रहा था. वहीं दूनी सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ. सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.