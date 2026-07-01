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सड़क पार कर रहे युवक को स्कॉर्पियो ने कुचला, छह बहनों के इकलौते भाई की मौत

Rajasthan Accident: टोंक जिले के घाड थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से 19 वर्षीय रामदयाल कुमावत की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब वह सड़क पार कर अपने गांव लौट रहा था. टक्कर के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे खाई में जा गिरी.

Edited byAman SinghReported byBhupendar singh solanki
Published: Jul 01, 2026, 03:09 PM|Updated: Jul 01, 2026, 03:09 PM
सड़क पार कर रहे युवक को स्कॉर्पियो ने कुचला, छह बहनों के इकलौते भाई की मौत
Image Credit: Tonk NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Accident: राजस्थान के टोंक जिले के घाड थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की जान चली गई. देवड़ावास मोड़ पर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कंवरपुरा-धाकड़ियावास निवासी रामदयाल पुत्र छीतर कुमावत को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क किनारे खाई में जा गिरी.

छह बहनों का इकलौता भाई था रामदयाल

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को दूनी सीएचसी पहुंचाया गया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. रामदयाल अपनी छह बड़ी बहनों का इकलौता भाई था.

मन्नतों के बाद हुआ था जन्म

परिजनों के अनुसार, छह बेटियों के बाद पुत्र प्राप्ति की मन्नत लेकर उसके पिता रामदेवरा गए थे, जिसके बाद रामदयाल का जन्म हुआ था. परिवार का सबसे छोटा और लाडला सदस्य होने के कारण उसकी असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है.

गांव में पसरा मातम, कई घरों में नहीं जले चूल्हे

ग्रामीणों के अनुसार, घटना के बाद गांव में कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले. दूनी थाने के एएसआई भंवर सिंह ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब रामदयाल दूनी कस्बे से अपने गांव लौट रहा था. वहीं दूनी सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ. सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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