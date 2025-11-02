Zee Rajasthan
टोंक में आपस में भिड़ीं दो बाइकें, हादसे में 5 लोग घायल

Rajasthan Accident: टोंक जिले में देवली शहर के जयपुर रोड अंडरपास पुलिया के समीप रविवार दोपहर हुए एक सड़क हादसे में दो अलग-अलग बाइक पर सवार कुल पांच लोग घायल हो गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Nov 02, 2025, 08:31 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 08:31 PM IST

टोंक में आपस में भिड़ीं दो बाइकें, हादसे में 5 लोग घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के टोंक जिले में देवली शहर के जयपुर रोड अंडरपास पुलिया के समीप रविवार दोपहर हुए एक सड़क हादसे में दो अलग-अलग बाइक पर सवार कुल पांच लोग घायल हो गए. घायलों में दो लोगों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना दो मोटरसाइकिलों की टक्कर के कारण हुई. सूचना मिलते ही एम्बुलेंस 108 के कर्मचारी मोहम्मद वसीम और पायलट मानसिंह मीणा तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को देवली के राजकीय चिकित्सालय लाए. इससे पहले एक घायल को लोग देवली चिकित्सालय लेकर आ गए थे.

हादसे में बाइक सवार महावीर गुर्जर पुत्र रंगलाल गुर्जर निवासी निवारिया गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उन्हें सिर में गंभीर चोट (हेड इंजरी) आई है, जिसके चलते उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल देवली चिकित्सालय से जयपुर रेफर कर दिया गया. दूसरी बाइक सवार आजाद पुत्र गोपाल मेघवंशी निवासी दौलता मोड़ को भी गंभीर चोटें आई हैं और उसकी स्थिति को देखते हुए उन्हें भी हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है.

जबकि हादसे में महावीर गुर्जर की पत्नी बीना, उनका 5 वर्षीय पुत्र शिवांश और सीमा पत्नी धर्मराज गुर्जर निवासी निवारिया भी घायल हुई हैं. दूसरी बाइक पर सवार गोपाल मेघवंशी निवासी दौलता मोड़ को भी चोटें आई हैं. इन सभी घायलों का उपचार देवली चिकित्सालय में जारी है. जानकारी के अनुसार महावीर गुर्जर अपने परिवार के किसी सदस्य के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निवारिया से कासीर की ओर जा रहे थे.

हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार यादव और पुलिसकर्मी दिनेश मीणा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की जानकारी ली. पुलिस ने बताया कि फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में किसी तरह की रिपोर्ट नहीं दी गई है. परिजनों की ओर से रिपोर्ट आने के बाद हादसे का सही पता लग सकेगा. हादसे के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

