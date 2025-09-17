Zee Rajasthan
बनास नदी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर, डूबने से ड्राइवर की मौत

Rajasthan Accident: टोंक जिले में बनास नदी में ट्रैक्टर सहित बहने से चुली निवासी बाबू लाल मीणा की नदी पार करते समय ट्रैक्टर सहित बहने के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Sep 17, 2025, 05:41 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 05:41 PM IST

बनास नदी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर, डूबने से ड्राइवर की मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर बने बीसलपुर बांध से पिछले 55 दिनों से जारी पानी की निकासी अभी भी जारी है. ऐसे में बनास नदी के रास्तों को पार करते समय हादसों से लोगों ने कोई सबक लिया हो ऐसा लगता नहीं है.

बुधवार की सुबह एक बार फिर से टोंक के चुली रपटे पर ट्रैक्टर सहित बहने से चुली निवासी बाबू लाल मीणा की नदी पार करते समय ट्रैक्टर सहित बहने के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया.

टोंक जिले में मेहंदवास थाना क्षेत्र में बुधवार अलसुबह बनास नदी पर बने चूली रपट को पार करते समय एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर रपट में बहा और गिरकर पलट गया.

इस हादसे में सीट में फंसने के कारण ट्रैक्टर ड्राइवर की पानी में डूबने से मौत हो गई.

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सआदत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सुपुर्द किया गया.

मेहंदवास थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि क्षेत्र से बनास नदी बह रही है. चूली गांव के पास बनास नदी पर करीब आधा किमी लंबाई का रपटा बना हुआ है. अभी इस पर तेज गति से पानी भी बह रहा है.

ऐसे में इस पर से वाहनों समेत लोगों की आवाजाही बंद कर रखी है. इसके बावजूद बुधवार अलसुबह करीब 3:30 बजे चूली निवासी बाबूलाल मीणा (40) पुत्र बजरंगलाल ट्रैक्टर (बिना ट्रॉली के) चलाकर टोंक की ओर आने के लिए रपटा पार कर रहा था.

