टोंक में भयानक करंट हादसा, ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से युवक की मौत

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में अलीगढ़ थाना क्षेत्र के पाटोली में ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. युवक पाटोली निवासी रामरेश मीणा खेत पर लगे बिजली ट्रांसफार्मर पर बिजली संबंधी कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने सहित अन्य मांगों को लेकर शव को उठाने से मना कर दिया. मौके पर पहुंचे अलीगढ़ तहसीलदार धर्मेन्द्र तसेरा सहित बिजली निगम व पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर ग्रामीणों से समझाइश किया.

समझाइश करते हुए ग्रामीणों की मांगों को उच्चाधिकारियों को अवगत कराने व लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया. जिस पर ग्रामीण तैयार हुए. मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया.

हनुमानगढ़ में आज घरों में तुलसी विवाह का अनुष्ठान किया गया. इस दौरान गृहणीयों ने तुलसी मां का साज श्रृंगार किया. तुलसी माता और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का गठबंधन करवा विवाह के रीति रिवाज संपूर्ण किए और विधिवत पूजन भी किया.



परिवार के लिए सुख समृद्धि कि कामना कि धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी विवाह कराने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है. यह वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करता है, हालांकि कुछ लोग ने आज तो कुछ लोगकल 2 नवंबर को तुलसा विवाह का अनुष्ठान करेंगे.