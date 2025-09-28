टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी मोहम्मद यूनुस खान गिरफ्तार

Rajasthan Crime: टोंक शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक दलित नाबालिग छात्रा को मोहम्मद यूनुस खान नाम का युवक पीछा करते हुए छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया से ली गई फोटो को वायरल करने की धमकी पीड़िता को देता है.
Rajasthan Crime: राजस्थान के टोंक जिले में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का एक और मामला सामने आया है. टोंक शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक दलित नाबालिग छात्रा को मोहम्मद यूनुस खान नाम का युवक पीछा करते हुए छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया से ली गई पीड़िता की फोटो को वायरल करने की धमकी देता है.
पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाते हुए फरियाद दी है कि जब नाबालिग पीड़िता की मां ने आरोपी की पत्नी से शिकायत की, तो उसने उसे अपमानित किया. इसके बाद पुलिस ने थाना कोतवाली क्षेत्र से नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने और उसका पीछा कर मोबाईल पर ली गई फोटोज को वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी यूनुस खान को गिरफ्तार कर लिया है.
टोंक शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक परिवादी ने टोंक पुलिस अधीक्षक राजेंश मीणा के सामने पेश होकर प्रकरण दर्ज करवाया था कि मेरी नाबालिग पुत्री को आरोपी मोहम्मद यूनुस खान टोंक द्वारा नाजायज रूप से परेशान करता है और स्कूल पढ़ने जाते समय छेड़छाड़ करता है. साथ ही अपने मोबाईल में इंस्टाग्राम के द्वारा ली गई नाबालिग पीड़िता की फोटोज को वायरल करने की धमकियां देता है.
प्रकरण दर्ज होने के बाद बाद पुलिस एक्शन में आई और मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरिफ्तार किया. आरोपी मोहम्मद यूनुस खान को गिरिफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने पीड़िता की इंस्टाग्राम पर ली गई फोटो और आरोपी का एक एनड्रॉईड मोबाईल फोन जब्त किया है.
