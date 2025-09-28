Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी मोहम्मद यूनुस खान गिरफ्तार

Rajasthan Crime: टोंक शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक दलित नाबालिग छात्रा को मोहम्मद यूनुस खान नाम का युवक पीछा करते हुए छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया से ली गई फोटो को वायरल करने की धमकी पीड़िता को देता है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Sep 28, 2025, 11:02 PM IST | Updated: Sep 28, 2025, 11:02 PM IST

Trending Photos

Gen Z की नई शक्ति ने लिया सनातन रक्षक बनने का प्रण! डीग में मिलने पहुंचे CM भजनलाल शर्मा
8 Photos
CM Bhajanlal Sharma

Gen Z की नई शक्ति ने लिया सनातन रक्षक बनने का प्रण! डीग में मिलने पहुंचे CM भजनलाल शर्मा

दशहरा पर बनाएं मशहूर राजस्थानी गुजिया, त्यौहार को बनाएं और भी स्पेशल
8 Photos
Rajasthani Gujiya

दशहरा पर बनाएं मशहूर राजस्थानी गुजिया, त्यौहार को बनाएं और भी स्पेशल

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघ! इन 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघ! इन 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे?

टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी मोहम्मद यूनुस खान गिरफ्तार

Rajasthan Crime: राजस्थान के टोंक जिले में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का एक और मामला सामने आया है. टोंक शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक दलित नाबालिग छात्रा को मोहम्मद यूनुस खान नाम का युवक पीछा करते हुए छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया से ली गई पीड़िता की फोटो को वायरल करने की धमकी देता है.

पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाते हुए फरियाद दी है कि जब नाबालिग पीड़िता की मां ने आरोपी की पत्नी से शिकायत की, तो उसने उसे अपमानित किया. इसके बाद पुलिस ने थाना कोतवाली क्षेत्र से नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने और उसका पीछा कर मोबाईल पर ली गई फोटोज को वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी यूनुस खान को गिरफ्तार कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टोंक शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक परिवादी ने टोंक पुलिस अधीक्षक राजेंश मीणा के सामने पेश होकर प्रकरण दर्ज करवाया था कि मेरी नाबालिग पुत्री को आरोपी मोहम्मद यूनुस खान टोंक द्वारा नाजायज रूप से परेशान करता है और स्कूल पढ़ने जाते समय छेड़छाड़ करता है. साथ ही अपने मोबाईल में इंस्टाग्राम के द्वारा ली गई नाबालिग पीड़िता की फोटोज को वायरल करने की धमकियां देता है.

प्रकरण दर्ज होने के बाद बाद पुलिस एक्शन में आई और मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरिफ्तार किया. आरोपी मोहम्मद यूनुस खान को गिरिफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने पीड़िता की इंस्टाग्राम पर ली गई फोटो और आरोपी का एक एनड्रॉईड मोबाईल फोन जब्त किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news