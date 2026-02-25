Zee Rajasthan
देवली में पति ने पत्नी के नोंचे बाल, रोड पर बाइक से ले गया घसीटते हुए...

Rajasthan News: देवली के जहाजपुर चुंगी नाके पर नशे में धुत पति ने पत्नी के साथ सरेआम मारपीट की और उसे बाइक से घसीटने की कोशिश की. करीब 25 मिनट चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को भीड़ ने युवक को पुलिस की धमकी देकर शांत करवाया.

देवली में पति ने पत्नी के नोंचे बाल, रोड पर बाइक से ले गया घसीटते हुए...

Tonk News: देवली शहर के व्यस्ततम जहाजपुर चुंगी नाका क्षेत्र में सोमवार दोपहर उस बवाल मच गया, जब नशे में धुत एक युवक-युवती ने बीच सड़क पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया. यह घटनाक्रम देखकर लोग सन्न रह गए.

क्या था मामला?

बता दें कि करीब 2 बजे महेश नर्सिंग होम के पास शुरू हुए इस तमाशे को देख राहगीरों के पैर ठिठक गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कथित तौर पर पति-पत्नी बताए जा रहे इस जोड़े ने नशे की हालत में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं. युवक अपनी पत्नी के साथ इस कदर हैवानियत पर उतारू था कि उसने सरेआम सड़क पर उसे पीटना शुरू कर दिया. वहीं महिला के कई बार जमकर बाल खींचे.

सरेआम मारपीट

हैरानी की बात यह रही कि नशा युवक के सिर पर इस कदर सवार था कि वह महिला को जमीन पर पटक-पटक कर मार रहा था और फिर जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने का प्रयास करने लगा. इस दौरान दोनों बाइक समेत गिर भी गए. जिन्हें लोगों ने उठाया.

पुलिस की धमकी

करीब 20 से 25 मिनट तक चले इस घटनाक्रम के दौरान चौराहे पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई. बताया जा रहा है कि युवक ने महिला के साथ जहाजपुर चुंगी नाके पर जमकर मारपीट की, जिससे वहां मौजूद लोग भी सहम गए. लोगों ने युवक को जमकर लताड़ लगाई और उसे वहां से खदेड़ा. काफी समझाइश और डांट-डपट के बाद मामला शांत हुआ और दोनों वहां से रवाना हुए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है. लोगों ने बताया कि पुलिस को बुलाने की धमकी दिए जाने के बाद यह लोग यहां से रवाना हुए.


देवली के जहाजपुर चुंगी नाके पर नशे में धुत पति ने पत्नी के साथ सरेआम मारपीट की और उसे बाइक से घसीटने की कोशिश की. करीब 25 मिनट चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को भीड़ ने युवक को पुलिस की धमकी देकर शांत करवाया.

पढ़ें टोंक की एक और खबर…

अवैध बजरी खनन का कारोबार, बजरी माफिया से पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल


टोंक के घाड़ थाना क्षेत्र की सरोली मोड़ चौकी के अंतर्गत बनास नदी में अवैध बजरी खनन का कारोबार बेखौफ जारी है.
बजरी माफिया से पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है.

बता दें कि बीती रात मौके पर की गई पड़ताल में सामने आया कि खनन में लगी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगातार चल रही थीं. इस दौरान सरोली मोड़ चौकी क्षेत्र में , देवल्या आमली मोड़ पर बजरी माफिया से एक पुलिस कर्मी कथित तौर पर वसूली करने का वीडियो वायरल हो गया.

आरोप है कि पुलिस कर्मी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की संख्या गिन रहा हे .अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिस के 112 वाहन के सामने से बेखौफ गुजरते देखे गए. जो पुलिस की कथित मिलीभगत को उजागर करती है. पुलिस की गाड़ियां क्षेत्र में गश्त करती हैं, इसके बावजूद अवैध खनन पर कोई रोक नहीं लग पाती है.

