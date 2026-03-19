Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

टोंक में सनसनी! मस्जिद इमाम पर युवक को जिंदा जलाने का आरोप, हालत गंभीर

Rajasthan News: टोंक के कलमण्डा गांव में विवाद के बाद एक व्यक्ति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला सामने आया. पीड़ित गंभीर रूप से झुलसा, उसे मालपुरा से जयपुर रेफर किया गया. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Mar 19, 2026, 09:18 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 09:18 PM IST

Trending Photos

भरतपुर में BDA देने वाला है जल्द प्लॉट, इन इलाकों में 4 प्रोजेक्ट
6 Photos
Rajasthan government project

भरतपुर में BDA देने वाला है जल्द प्लॉट, इन इलाकों में 4 प्रोजेक्ट

राजस्थान की मशहूर डिश दाल बाटी चूरमा, ऐसा स्वाद कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे, नोट कर लें ये रेसिपी
6 Photos
Rajasthan Famous Food

राजस्थान की मशहूर डिश दाल बाटी चूरमा, ऐसा स्वाद कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे, नोट कर लें ये रेसिपी

Rajasthan: LPG बुकिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस चीज के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर
6 Photos
Rajasthan news

Rajasthan: LPG बुकिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस चीज के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर

Bhilwara:राजस्थान में छुपा है एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस, खूबसूरती देख थम जाएंगी अपकी निगाहें
6 Photos
rajasthan place to visit

Bhilwara:राजस्थान में छुपा है एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस, खूबसूरती देख थम जाएंगी अपकी निगाहें

टोंक में सनसनी! मस्जिद इमाम पर युवक को जिंदा जलाने का आरोप, हालत गंभीर

Tonk News: टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र के कलमण्डा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मस्जिद के इमाम पर एक व्यक्ति को पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगा है. इस घटना में पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गया. उसे तुरंत इलाज के लिए मालपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया. फिलहाल जयपुर में उसका उपचार चल रहा है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भीलवाड़ा जिले के बिलाड़ा निवासी आबिद अब्दुल रशीद, जो कलमण्डा गांव की मस्जिद में इमाम के रूप में कार्यरत हैं, का बीती रात गांव के ही हकीम पीनारा के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन इसके बाद आज दोपहर यह घटना हो गई.

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि जब हकीम पीनारा अपने घर के टॉयलेट में गया, उसी दौरान उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई. अचानक आग लगने से वह बुरी तरह झुलस गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा. उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर उसे बाहर निकाला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय लोगों ने बिना देर किए घायल को मालपुरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. हालांकि उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है और लोग घटना को लेकर स्तब्ध हैं.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मालपुरा डीएसपी आशीष प्रजापत ने बताया कि घटना के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है. दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद की असली वजह का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news