Tonk Crime News: राजस्थान के नागौर के कुचामन में व्यापारी रमेश रोलानिया की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन मुख्य आरोपी टोंक जिले से जोधपुरिया धाम पहुंचे. आरोपियों ने यहां कुछ घंटों तक रुकने के बाद पुलिस के आने से पहले अपनी स्कार्पियो कार वहीं छोड़ दी और फरार हो गए.

पुलिस ने जुटाई जानकारी

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेस्ट हाउस के मैनेजर और मंदिर के लोगों से जानकारी जुटाई. इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके. जोधपुरिया पहुंचने के बाद आरोपी तीन से चार घंटे रुके और फिर किसी दूसरी गाड़ी से फरार हो गए. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात में बदमाशों को स्थानीय सहयोग किसने दिया.

पुलिस सभी आरोपियों को कर रही ट्रेस

जयपुर दक्षिण पुलिस टीम ने सबसे पहले आरोपियों को ट्रेस किया. इसके बाद अलग-अलग जिलों से करीब आधा दर्जन स्पेशल टीम जोधपुरिया पहुँची और मामले की जांच में जुट गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस वारदात का पर्दाफाश हो जाएगा. साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने खुद यहाँ आकर ठहराव लिया था या किसी स्थानीय की मदद से यह काम किया गया.

स्थानीय लोगों में चिंता का डर

स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर डर और चिंता का माहौल है. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और आरोपियों की खोज में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने कहा कि कोई भी सुराग महत्वपूर्ण है. मंदिर और आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. आरोपी कितने समय तक यहाँ रुके और किसके संपर्क में थे, यह अब जांच का मुख्य बिंदु बन गया है. ऐसे मामलों में स्थानीय मददियों की भूमिका को भी गंभीरता से देखा जाता है. पुलिस आश्वस्त है कि मामले का जल्द खुलासा होगा और आरोपी जल्द ही गिरफ्त में आएंगे.

