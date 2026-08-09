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नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Rajasthan News: टोंक पुलिस ने नकली सोने की चूड़ियां गिरवी रखकर लाखों रुपये का गोल्ड लोन लेने वाली अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा किया है. पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 नकली चूड़ियां और 2 कारें जब्त की हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhupendar singh solanki
Published:Aug 09, 2026, 08:45 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 08:45 PM IST
नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार
Image Credit: टोंक पुलिस ने नकली सोने की चूड़ियां गिरवी रखकर लाखों रुपये का गोल्ड लोन लेने वाली अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा किया.

Rajasthan Crime News: गोल्ड लोन कंपनियों में नकली सोने की चूड़ियां गिरवी रखकर लाखों रुपये का लोन लेने वाली अंतरराज्यीय गैंग का टोंक पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से सोने जैसी धातु की 8 चूड़ियां और वारदात में इस्तेमाल दो कारें जब्त की गई हैं. पुलिस के अनुसार गैंग का नेटवर्क राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों तक फैला हुआ है. कोतवाली थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई थी.

ऐसे हुआ गैंग का खुलासा
मामला केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड टोंक शाखा से सामने आया. बैंक मैनेजर अमन विजयवर्गीय ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 6 अगस्त 2026 को अंकित शर्मा नाम का युवक चार सोने की चूड़ियां लेकर गोल्ड लोन लेने पहुंचा था. कंपनी की प्रक्रिया के तहत चूड़ियों की जांच की गई. टच स्टोन और कट विधि से जांच में चूड़ियां असली प्रतीत हुईं, जिसके बाद आरोपी को करीब 4.39 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कर दिया गया. इसके दो दिन बाद 8 अगस्त को अंकित शर्मा दोबारा शाखा पहुंचा और अपने कई परिचितों के नाम बताते हुए उनके माध्यम से भी गोल्ड लोन लेने की बात कही. बैंक मैनेजर को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई.

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पुलिस के पहुंचने पर अंकित घबरा गया और पूरी बात बताने की बात कही. इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने पहले गिरवी रखी चूड़ियों की दोबारा गहन जांच की. जांच में बची हुई तीन चूड़ियां नकली पाई गईं. इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की.

जयपुर से आए गैंग के छह सदस्य भी गिरफ्तार
पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और पारंपरिक पुलिसिंग की मदद से अंकित शर्मा से पूछताछ की. पूछताछ के आधार पर जयपुर से टोंक आए गैंग के अन्य छह सदस्यों को उनके वाहनों सहित राउंडअप किया गया. बाद में सभी को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में अजहरूद्दीन, भंवर सिंह, दीपक शर्मा, सिकंदर कुमावत, शहजाद, भंवरलाल खारोल और अंकित शर्मा शामिल हैं.

ऐसे देते थे वारदात को अंजाम
पुलिस के अनुसार गैंग पहले ऐसे व्यक्ति की तलाश करती थी, जिसे गोल्ड लोन कंपनियों की प्रक्रिया की जानकारी हो या जिसने पहले गोल्ड लोन लिया हो. उसे लालच देकर गैंग में शामिल किया जाता था. इसके बाद मेरठ, उत्तर प्रदेश से गोल्ड प्लेटेड चूड़ियां मंगवाई जाती थीं, जिन पर सोने की परत चढ़ी होती थी. इन चूड़ियों को असली सोना बताकर गोल्ड लोन कंपनियों में गिरवी रखकर लाखों रुपये का लोन लिया जाता था. लोन की रकम मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसका प्रतिशत देकर बाकी रकम लेकर आरोपी फरार हो जाते थे.

कई जगहों पर वारदात का खुलासा
पुलिस जांच में अब तक गैंग द्वारा कई स्थानों पर इसी तरह की वारदात करना सामने आया है. पुलिस के अनुसार 27 जुलाई को मुथूट फाइनेंस प्रतापनगर जयपुर, 29 और 30 जुलाई को मणप्पुरम गोल्ड लोन मानसरोवर जयपुर, 19 मई को मणप्पुरम गोल्ड सहादरा दिल्ली, 16 मई को आईसीआईसीआई बैंक हिंडौन सिटी तथा 5 अगस्त को मणप्पुरम गोल्ड लोन टोंक में नकली सोने की चूड़ियां गिरवी रखकर लाखों रुपये के लोन लेने की घटनाएं सामने आई हैं. आरोपियों ने अलग-अलग जगहों पर करीब 20 लाख रुपये से अधिक का लोन प्राप्त किया बताया जा रहा है. पुलिस अब अन्य वारदातों और गैंग से जुड़े लोगों के बारे में भी पूछताछ कर रही है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने जैसी धातु की 8 चूड़ियां, 2 कार जब्त की हैं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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