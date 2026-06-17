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25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

Rajasthan News: टोंक के लवादर गांव में बुजुर्ग महिला की टुकड़े-टुकड़े कर हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पड़ोसी महिला रसाल देवी गिरफ्तार हुई है. 25 लाख के कर्ज में डूबी आरोपी ने आभूषण लूटने के लिए हत्या की थी. 6 दिन की जांच के बाद पुलिस ने मृतका के कड़े भी बरामद किए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 17, 2026, 10:22 PM|Updated: Jun 17, 2026, 10:22 PM
25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र के लवादर गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था. शुरुआत में मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर की तरह सामने आया था और पुलिस के लिए आरोपी तक पहुंचना आसान नहीं था. लेकिन लगातार छह दिन तक चली जांच के बाद पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया.

टोंक पुलिस अधीक्षक रोशन मीना ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें एक साथ जांच में लगाई गई थीं. मामले की जांच में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तीन डीवाईएसपी, दस थाना प्रभारी, डीएसटी टीम, मेहंदवास थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम लगातार जुटी रही.

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जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय स्तर पर पूछताछ और कई संदिग्ध पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की. धीरे-धीरे पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिसके बाद शक मृतका की पड़ोसी महिला रसाल देवी पर गया. पुलिस ने जब उससे गहन पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला भारी कर्ज के बोझ तले दब चुकी थी. उसके ऊपर करीब 25 लाख रुपये का कर्ज था. बताया जा रहा है कि कर्जदार लगातार उस पर पैसा लौटाने का दबाव बना रहे थे. इनमें से करीब 6 से 7 लाख रुपये की राशि उसे जल्द चुकानी थी. इसी आर्थिक परेशानी से निकलने के लिए उसने यह खौफनाक साजिश रची.

पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने बुजुर्ग महिला के आभूषण हड़पने के इरादे से उसकी हत्या की योजना बनाई. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने पहचान छिपाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. मामले को दूसरी दिशा देने के लिए शव के टुकड़े भी कर दिए गए, जिससे शुरुआती जांच में कई तरह की आशंकाएं सामने आने लगी थीं.

हालांकि पुलिस ने हार नहीं मानी और लगातार जांच जारी रखी. आखिरकार तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतका के कड़े भी बरामद कर लिए हैं, जिन्हें वारदात के बाद छिपा दिया गया था.

फिलहाल पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है. वहीं इस पूरे खुलासे के बाद गांव के लोग भी हैरान हैं, क्योंकि जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है, वह मृतका की पड़ोसी ही निकली. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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