/25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

Rajasthan Crime News: टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र के लवादर गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था. शुरुआत में मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर की तरह सामने आया था और पुलिस के लिए आरोपी तक पहुंचना आसान नहीं था. लेकिन लगातार छह दिन तक चली जांच के बाद पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया.

टोंक पुलिस अधीक्षक रोशन मीना ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें एक साथ जांच में लगाई गई थीं. मामले की जांच में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तीन डीवाईएसपी, दस थाना प्रभारी, डीएसटी टीम, मेहंदवास थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम लगातार जुटी रही.

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जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय स्तर पर पूछताछ और कई संदिग्ध पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की. धीरे-धीरे पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिसके बाद शक मृतका की पड़ोसी महिला रसाल देवी पर गया. पुलिस ने जब उससे गहन पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला भारी कर्ज के बोझ तले दब चुकी थी. उसके ऊपर करीब 25 लाख रुपये का कर्ज था. बताया जा रहा है कि कर्जदार लगातार उस पर पैसा लौटाने का दबाव बना रहे थे. इनमें से करीब 6 से 7 लाख रुपये की राशि उसे जल्द चुकानी थी. इसी आर्थिक परेशानी से निकलने के लिए उसने यह खौफनाक साजिश रची.

पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने बुजुर्ग महिला के आभूषण हड़पने के इरादे से उसकी हत्या की योजना बनाई. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने पहचान छिपाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. मामले को दूसरी दिशा देने के लिए शव के टुकड़े भी कर दिए गए, जिससे शुरुआती जांच में कई तरह की आशंकाएं सामने आने लगी थीं.

हालांकि पुलिस ने हार नहीं मानी और लगातार जांच जारी रखी. आखिरकार तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतका के कड़े भी बरामद कर लिए हैं, जिन्हें वारदात के बाद छिपा दिया गया था.

फिलहाल पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है. वहीं इस पूरे खुलासे के बाद गांव के लोग भी हैरान हैं, क्योंकि जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है, वह मृतका की पड़ोसी ही निकली. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.