राजस्थान का वीर सपूत छत्तीसगढ़ में शहीद, छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, तिरंगे में लौटी पार्थिव देह

Shaheed Jawan bhawarlal meena: राजस्थान की वीर प्रसूता माटी ने देश की सेवा में एक और सपूत खो दिया है. टोंक जिले के घाड़ (दौलतपुरा) निवासी सीआरपीएफ इंस्पेक्टर भंवरलाल मीणा (54) छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए. उनकी शहादत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. जहां एक तरफ परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ पूरे जिले को अपने लाडले की कर्तव्यपरायणता पर गर्व है.

पेट्रोलिंग के दौरान हुआ हादसा

शहीद भंवरलाल मीणा छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन में तैनात थे. मंगलवार को जब वे अपनी टीम के साथ दुर्गम इलाके में बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने से उनकी बाइक गहरी खाई में गिर गई. उनके साथी जवानों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली.

अगले महीने आना था घर, करनी थी बेटे की शादी

भंवरलाल के घर में इन दिनों खुशियों की तैयारी चल रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. बिलखती हुई पत्नी ने बताया कि 19 जनवरी की रात को ही उनकी फोन पर बात हुई थी. “उन्होंने कहा था कि अगले महीने एक महीने की छुट्टी लेकर घर आऊंगा. इसी साल बेटे की शादी करनी है, छुट्टी पर आते ही लड़की देखकर सगाई पक्की कर देंगे.” उनका बेटा लालाराम मीणा भी पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए पंजाब में भारतीय सेना का जवान है. घर के आंगन में अब शहनाइयों की जगह सन्नाटा और कोहराम पसरा हुआ है.

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

शहीद भंवरलाल की पार्थिव देह बुधवार सुबह विशेष विमान से जयपुर लाई गई. यहां से सेना और सीआरपीएफ के जवानों का काफिला सड़क मार्ग से टोंक के लिए रवाना हुआ. शहीद की पार्थिव देह को पहले घाड़ थाने लाया जाएगा, जहां से करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. उनके पैतृक गांव दौलतपुरा में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी.

सिपाही से इंस्पेक्टर तक का सफर

भंवरलाल मीणा का सैन्य सफर बेहद प्रेरणादायक रहा. उन्होंने एक सिपाही के रूप में फौज में कदम रखा था और अपनी कड़ी मेहनत व अटूट समर्पण के बल पर इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे. उनके बड़े भाई का पहले ही निधन हो चुका है, ऐसे में वे परिवार का मुख्य आधार थे. शहीद भंवरलाल मीणा ने अपने जीवन का अंतिम क्षण भी देश की सुरक्षा को समर्पित कर दिया. उनकी शहादत टोंक और पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए राष्ट्रसेवा की एक अमिट मिसाल रहेगी.

