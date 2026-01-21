Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान का वीर सपूत छत्तीसगढ़ में शहीद, छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, तिरंगे में लौटी पार्थिव देह

Rajasthan News: टोंक के दौलतपुरा निवासी CRPF इंस्पेक्टर भंवरलाल मीणा छत्तीसगढ़ में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए. अगले महीने बेटे की शादी की चर्चा के लिए वे घर आने वाले थे, लेकिन आज उनकी पार्थिव देह तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंची.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 21, 2026, 12:07 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 12:07 PM IST

Trending Photos

Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके
7 Photos
Rajasthan Maximum Temperature

Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न, कड़ाके की ठंड के साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न, कड़ाके की ठंड के साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान के व्यापारियों के लिए गेम चेंजर है अंबाला-कोटपूतली-नारनौल कॉरिडोर, 9,500-11,000 करोड़ की योजना से बल्ले-बल्ले
7 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान के व्यापारियों के लिए गेम चेंजर है अंबाला-कोटपूतली-नारनौल कॉरिडोर, 9,500-11,000 करोड़ की योजना से बल्ले-बल्ले

राजस्थान में सर्दी के साथ जहरीली हवा का कहर, भिवाड़ी रेड जोन में, सांस लेना हुआ मुश्किल
6 Photos
Rajasthan AQI

राजस्थान में सर्दी के साथ जहरीली हवा का कहर, भिवाड़ी रेड जोन में, सांस लेना हुआ मुश्किल

राजस्थान का वीर सपूत छत्तीसगढ़ में शहीद, छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, तिरंगे में लौटी पार्थिव देह

Shaheed Jawan bhawarlal meena: राजस्थान की वीर प्रसूता माटी ने देश की सेवा में एक और सपूत खो दिया है. टोंक जिले के घाड़ (दौलतपुरा) निवासी सीआरपीएफ इंस्पेक्टर भंवरलाल मीणा (54) छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए. उनकी शहादत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. जहां एक तरफ परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ पूरे जिले को अपने लाडले की कर्तव्यपरायणता पर गर्व है.

पेट्रोलिंग के दौरान हुआ हादसा
शहीद भंवरलाल मीणा छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन में तैनात थे. मंगलवार को जब वे अपनी टीम के साथ दुर्गम इलाके में बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने से उनकी बाइक गहरी खाई में गिर गई. उनके साथी जवानों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली.

अगले महीने आना था घर, करनी थी बेटे की शादी
भंवरलाल के घर में इन दिनों खुशियों की तैयारी चल रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. बिलखती हुई पत्नी ने बताया कि 19 जनवरी की रात को ही उनकी फोन पर बात हुई थी. “उन्होंने कहा था कि अगले महीने एक महीने की छुट्टी लेकर घर आऊंगा. इसी साल बेटे की शादी करनी है, छुट्टी पर आते ही लड़की देखकर सगाई पक्की कर देंगे.” उनका बेटा लालाराम मीणा भी पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए पंजाब में भारतीय सेना का जवान है. घर के आंगन में अब शहनाइयों की जगह सन्नाटा और कोहराम पसरा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई
शहीद भंवरलाल की पार्थिव देह बुधवार सुबह विशेष विमान से जयपुर लाई गई. यहां से सेना और सीआरपीएफ के जवानों का काफिला सड़क मार्ग से टोंक के लिए रवाना हुआ. शहीद की पार्थिव देह को पहले घाड़ थाने लाया जाएगा, जहां से करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. उनके पैतृक गांव दौलतपुरा में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी.

सिपाही से इंस्पेक्टर तक का सफर
भंवरलाल मीणा का सैन्य सफर बेहद प्रेरणादायक रहा. उन्होंने एक सिपाही के रूप में फौज में कदम रखा था और अपनी कड़ी मेहनत व अटूट समर्पण के बल पर इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे. उनके बड़े भाई का पहले ही निधन हो चुका है, ऐसे में वे परिवार का मुख्य आधार थे. शहीद भंवरलाल मीणा ने अपने जीवन का अंतिम क्षण भी देश की सुरक्षा को समर्पित कर दिया. उनकी शहादत टोंक और पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए राष्ट्रसेवा की एक अमिट मिसाल रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news