Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान का 250 साल पुराना जल देवी मंदिर , जहां देवी कुएं से प्रकट हुई थी, जानें इसकी कहानी

Rajasthan Temples: राजस्थान के टोंक में स्थित ढाई सौ वर्ष पुराना जल देवी मंदिर चमत्कारी है.स्थानीय लोगों के अनुसार, देवी की प्रतिमा पास के एक कुएं में मिली थी. चैत्र पूर्णिमा पर यहां तीन दिवसीय विशाल मेला लगता है. 

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 22, 2025, 09:08 AM IST | Updated: Nov 22, 2025, 09:08 AM IST

Trending Photos

Jaipur Gold Silver Price Today: जयपुर के सर्राफा बाजार से आई बड़ी अपडेट, जानिए क्या हैं आज सोना-चांदी के रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: जयपुर के सर्राफा बाजार से आई बड़ी अपडेट, जानिए क्या हैं आज सोना-चांदी के रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक्टिव होगा ‘कोल्ड पैटर्न’! बढ़ सकती है कंपकंपी, पढ़िए मौसम विभाग की चेतावनी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक्टिव होगा ‘कोल्ड पैटर्न’! बढ़ सकती है कंपकंपी, पढ़िए मौसम विभाग की चेतावनी

फरारी के डर से भागा केदारनाथ, काशी, उज्जैन, वृन्दावन... गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा पहुंचा तो धरा गया
7 Photos
jaipur news

फरारी के डर से भागा केदारनाथ, काशी, उज्जैन, वृन्दावन... गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा पहुंचा तो धरा गया

राजस्थानी घसेला खाया क्या? टेस्ट ऐसा जो छोड़ जाए यादगार पल!
5 Photos
Rajasthani Ghasela

राजस्थानी घसेला खाया क्या? टेस्ट ऐसा जो छोड़ जाए यादगार पल!

राजस्थान का 250 साल पुराना जल देवी मंदिर , जहां देवी कुएं से प्रकट हुई थी, जानें इसकी कहानी

Jal Devi Mandir Tonk: राजस्थान की वीर भूमि, टोंक जिले के शांत कोने में, टोडारायसिंह नगर के निकट, बावड़ी गांव बसा है. इस गांव में एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर-जल देवी मंदिर. लगभग ढाई सौ वर्ष पुराना यह मंदिर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, कि यह धाम'जल देवी' को समर्पित है.

मंदिर का इतिहास

लोक-मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर का इतिहास उतना ही रहस्यमय है जितनी कि इसकी देवी. स्थानीय लोग बताते हैं कि देवी की यह अद्वितीय प्रतिमा किसी कारीगर की देन नहीं, बल्कि पास के एक गहरे कुएं के भीतर मिली थी.कहा जाता है कि गांव वाले पानी निकालने के लिए कुएं में झांकते हैं और उन्हें जल की गहराइयों में चमकती हुई देवी की मूर्ति दिखाई देती है. यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

चैत्र पूर्णिमा मेला

गांव वालों ने पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उस मूर्ति को कुएं से बाहर निकाला और इस पवित्र स्थल पर स्थापित किया, जहां आज भव्य मंदिर बना है. तभी से, जल देवी को न केवल जल का स्रोत, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए संरक्षण और समृद्धि का प्रतीक माना जाने लगा. हर साल चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, जल देवी के सम्मान में एक बड़ा तीन दिवसीय मेला लगता है. इस दौरान, दूर-दराज से श्रद्धालु यहां आकर देवी से अपने कष्टों को दूर करने और जीवन में शीतलता बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं. जल देवी मंदिर सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं है; यह बावड़ी गांव की आस्था, इतिहास, और जल-संरक्षण के प्रति सम्मान का जीवित प्रतीक है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news