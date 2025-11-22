राजस्थान का 250 साल पुराना जल देवी मंदिर , जहां देवी कुएं से प्रकट हुई थी, जानें इसकी कहानी

Jal Devi Mandir Tonk: राजस्थान की वीर भूमि, टोंक जिले के शांत कोने में, टोडारायसिंह नगर के निकट, बावड़ी गांव बसा है. इस गांव में एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर-जल देवी मंदिर. लगभग ढाई सौ वर्ष पुराना यह मंदिर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, कि यह धाम'जल देवी' को समर्पित है.

मंदिर का इतिहास

लोक-मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर का इतिहास उतना ही रहस्यमय है जितनी कि इसकी देवी. स्थानीय लोग बताते हैं कि देवी की यह अद्वितीय प्रतिमा किसी कारीगर की देन नहीं, बल्कि पास के एक गहरे कुएं के भीतर मिली थी.कहा जाता है कि गांव वाले पानी निकालने के लिए कुएं में झांकते हैं और उन्हें जल की गहराइयों में चमकती हुई देवी की मूर्ति दिखाई देती है. यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी.

चैत्र पूर्णिमा मेला

गांव वालों ने पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उस मूर्ति को कुएं से बाहर निकाला और इस पवित्र स्थल पर स्थापित किया, जहां आज भव्य मंदिर बना है. तभी से, जल देवी को न केवल जल का स्रोत, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए संरक्षण और समृद्धि का प्रतीक माना जाने लगा. हर साल चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, जल देवी के सम्मान में एक बड़ा तीन दिवसीय मेला लगता है. इस दौरान, दूर-दराज से श्रद्धालु यहां आकर देवी से अपने कष्टों को दूर करने और जीवन में शीतलता बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं. जल देवी मंदिर सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं है; यह बावड़ी गांव की आस्था, इतिहास, और जल-संरक्षण के प्रति सम्मान का जीवित प्रतीक है.

