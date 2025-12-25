नए साल से पहले टोंक निवासियों को मिली करोड़ों की सौगात, 46.29 करोड़ के रेलवे ब्रिज का हुआ लोकार्पण

Rajasthan Government Project: टोंक के निवाई में 46.29 करोड़ का झीलाई रोड रेलवे ब्रिज लोकार्पण, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी रहे मुख्य अतिथि
Rajasthan Government Project: राजस्थान के टोंक जिले में निवाई के झीलाई रोड रेलवे ब्रिज का 46.29 करोड़ की लागत से आज भव्य लोककर्पण समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, अध्यक्षता विधायक रामसहाय वर्मा, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष नितिन छाबड़ा, पार्षद ओमप्रकाश गुप्ता, गिर्राज जाट, ओम प्रकाश सैनी रहे.
इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और मंत्री द्वारा संपूर्ण भारत में जहां पर भी रेलवे फाटक है, वहां पर रेलवे ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है. उन्होंने पूर्व में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जल मिशन घोटाले में मंत्री सहित कहीं अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में जय हो चुकी है. पूर्व विधायक विधानसभा में कोई भी जनता के मुद्दे नहीं उठाते थे.
यह भी पढ़ें- राजस्थान में बदलेगी रेलवे स्टेशनों की तस्वीर, खैरथल-दौसा-रेवाड़ी सहित 5 स्टेशन होंगे लोकार्पित
वर्तमान विधायक लगातार विधानसभा क्षेत्र की समस्या को हल करने के लिए तत्पर रहते थे. जल मिशन के तहत जिले में करोड़ों के विकास कार्य के टेंडर जल्द ही लगने वाले हैं. जिले सहित प्रदेश के लोगों को पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा. विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि केंद्र की योजना के तहत आज शहर वासियों को रेलवे ब्रिज से आने जाने में सुविधा प्रदान होगी.
विधायक ने कहा कि साढे़ चार सौ करोड़ रुपए पीपलू क्षेत्र में जल जीवन के तहत स्वीकृत किए गए हैं. निवाई में भी करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकी सहित पानी की पाइप लाइन के लिए स्वीकृत किए गए हैं. वर्तमान में करोड़ों के विकास कार्य विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहे हैं. जिससे लोगों को सुविधा प्रदान होगी.
भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्वसांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान मंच संचालन जय नारायण कुमावत ने किया. कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, उपखंड अधिकारी प्रीति मीणा, तहसीलदार नरेश गुर्जर,प्रधान राम अवतार लांगडी भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमाकांत शर्मा, जिला परिषद सदस्य ममता चौधरी, रामचंद्र गुर्जर, शंकर पडियार, बुधराम मीणा, जितेंद्र विजय, लक्ष्मण खटाना, रामविलास बलाई, एडवोकेट रमेश शर्मा, रामावतार घाटी, साहित्य सैकड़ो कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे.
