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नौतपा से इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी परेशान, एसी-कूलर की हवा खाने घर के अंदर पहुंचे मोर!

Rajasthan Heatwave: प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू का असर अब वन्यजीवों और पक्षियों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. खेतों और पेड़ों को छोड़ अब मोर ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों और बरामदों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं.

Edited byAman SinghReported byBhupendar singh solanki
Published: May 29, 2026, 02:41 PM|Updated: May 29, 2026, 02:41 PM
नौतपा से इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी परेशान, एसी-कूलर की हवा खाने घर के अंदर पहुंचे मोर!
Image Credit: Rajasthan Heatwave

Rajasthan Heatwave: राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और लू का असर अब वन्यजीवों और पक्षियों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. पारा 45 डिग्री के पार पहुंचने के बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर भी गर्म हवाओं और प्यास से बेहाल नजर आ रहे हैं. खेतों और पेड़ों को छोड़ अब मोर ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों और बरामदों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं.

पीपलू उपखंड के ग्राम कुरेडा में सोमवार दोपहर भीषण गर्मी का अनोखा असर देखने को मिला. यहां राष्ट्रीय पक्षी मोर गर्मी और लू से बचने के लिए घरों के अंदर जाकर बैठ गए. दोपहर करीब 2 बजे मोर गांव के आंगनों और बरामदों में सुस्त अवस्था में दिखाई दिए.

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गौ सेवक नरेश कुरेडा ने बताया कि लगातार बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण मोर काफी परेशान नजर आ रहे हैं. पानी और ठंडी छांव की तलाश में वे आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं. ग्रामीणों ने भी मोरों के लिए पानी और दाना रखकर उनकी मदद की.

भीषण गर्मी का असर केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि बेजुबान पक्षी और वन्यजीव भी इससे प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों और आसपास पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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