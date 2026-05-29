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Rajasthan Heatwave: प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू का असर अब वन्यजीवों और पक्षियों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. खेतों और पेड़ों को छोड़ अब मोर ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों और बरामदों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं.
Rajasthan Heatwave: राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और लू का असर अब वन्यजीवों और पक्षियों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. पारा 45 डिग्री के पार पहुंचने के बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर भी गर्म हवाओं और प्यास से बेहाल नजर आ रहे हैं. खेतों और पेड़ों को छोड़ अब मोर ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों और बरामदों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं.
पीपलू उपखंड के ग्राम कुरेडा में सोमवार दोपहर भीषण गर्मी का अनोखा असर देखने को मिला. यहां राष्ट्रीय पक्षी मोर गर्मी और लू से बचने के लिए घरों के अंदर जाकर बैठ गए. दोपहर करीब 2 बजे मोर गांव के आंगनों और बरामदों में सुस्त अवस्था में दिखाई दिए.
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गौ सेवक नरेश कुरेडा ने बताया कि लगातार बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण मोर काफी परेशान नजर आ रहे हैं. पानी और ठंडी छांव की तलाश में वे आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं. ग्रामीणों ने भी मोरों के लिए पानी और दाना रखकर उनकी मदद की.
भीषण गर्मी का असर केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि बेजुबान पक्षी और वन्यजीव भी इससे प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों और आसपास पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें.
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