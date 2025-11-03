Tonk News: निवाई-पिपलू विधायक रामसहाय वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, जिला प्रमुख सरोज बंसल, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष नितिन छाबड़ा और ओमप्रकाश गुप्ता के द्वारा रक्तांचल पर्वत की तलहटी में भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में नगरपालिका मंडल द्वारा लगभग 15 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया.

विकास कार्यों में खंडदेवत रोड से इंदिरा कॉलोनी तक निर्माण कार्य, एफसीआई गोदाम से अलियाबाद मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण, 80 फीट रोड पर सेंट्रल पार्क निर्माण, किर कॉलोनी से जयपुर-टोंक बाईपास होते हुए अर्जुन नगर की ओर सड़क निर्माण शामिल है.

कार्यक्रम में रक्तांचल पर्वत स्थित किलेश्वर महादेव मंदिर तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 1200 सीढ़ियों का निर्माण कार्य भी पूरा हुआ. वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष ने मंच से रिमोट दबाकर लोकार्पण किया. इस अवसर पर सीढ़ियों के निर्माण में योगदान देने वाले राजमिस्त्रियों और मजदूरों को मंच पर सम्मानित किया गया और उपहार प्रदान किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीढ़ियों के निर्माण कार्य के ठेकेदार घनश्याम शर्मा डाकोत को विधायक रामसहाय वर्मा और नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने एक्टिवा स्कूटी भेंट की. वहीं लोहे की रेलिंग लगाने वाले मिस्त्रियों की टीम को भी उपहार दिए गए.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने फोन के माध्यम से निवाई की जनता, विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष को वीडियो कॉल के जरिए संबोधित किया और विकास कार्यों की प्रशंसा की. विधायक वर्मा और अध्यक्ष इसरानी ने इस अवसर पर मंत्री मीणा को जन्मदिन की बधाई भी दी.

शिलान्यास समारोह के बाद रक्तांचल पर्वत पर श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 11 बजे से प्रसादी ग्रहण करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी.

किलेश्वर मंदिर समिति की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और उन्हें भगवान किलेश्वर महादेव की तस्वीर भेंट की गई.

नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने कहा कि निवाई शहर में जल्द ही कई नए विकास कार्य देखने को मिलेंगे. जनता के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में दोबारा सेवा का मौका मिला, तो रक्तांचल पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की 80 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी, ताकि शहर के किसी भी कोने से भगवान के दर्शन किए जा सकें.

कार्यक्रम में डॉ. रामचरण पारिक, कैलाश नटवाड़ा (पूर्व सरपंच), रामफूल शर्मा, वरिष्ठ पार्षद परसराम कुमावत, मास्टर मदनलाल वर्मा, रामविलास बलाई, शंकर सैनी, दुर्गाशंकर सेन, मोहित चंवरिया सहित नगरपालिका के सभी पार्षद और ग्रामीण क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे. तोरण श्याम धर्मार्थ सेवा संस्था के पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-