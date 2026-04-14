/खेत में घुसा ‘खूंखार साया’! टोंक में 17 भेड़ों को उतारा मौत के घाट

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के पीपलूक्षेत्र के बगड़ी से प्यावड़ी रोड स्थित खेत में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां अज्ञात जंगली जानवर के हमले में पशुपालक पूरणमल गुर्जर की 17 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनके बचने की संभावना भी कम जताई जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरणमल गुर्जर अपने खेत पर बाड़ा (जाली लगाकर) बनाकर वहीं रहता है और सोता भी हैं. मंगलवार सुबह प्रतिदिन की तरह करीब 6 बजे उठकर वह घर पर चाय-नाश्ता, नहाने, खाने के लिए आया था. करीब 8 बजे जब वह बाड़े पर वापस लौटा तो देखा कि अधिकांश भेड़ें मृत अवस्था में पड़ी हुई थीं और कई घायल तड़प रही थीं. यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गया.

घटना की सूचना तुरंत स्थानीय ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद बरौनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पीड़ित द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

बताया जा रहा है कि कुल 23 भेड़ों में से 17 की मौत हो चुकी है, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हैं. ग्रामीणों के अनुसार हमले के तरीके को देखकर आशंका जताई जा रही है कि किसी जंगली जानवर ने बाड़े में घुसकर हमला किया है. हालांकि, अभी तक हमलावर जानवर की पहचान नहीं हो पाई है. इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई करते हुए जंगली जानवर को पकड़ने तथा पशुपालक को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित पशुपालक को शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और क्षेत्र में गश्त बढ़ाकर ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति रोकी जाए.

प्रशासन की कार्रवाई

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वन विभाग को भी सूचना देने की बात सामने आई है, ताकि हमलावर जानवर की पहचान कर उसे पकड़ने की कार्रवाई की जा सके.

इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे और पशुपालकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.