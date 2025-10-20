डिजिटल युग में भी जीवित है यह परंपरा, जानें दीपावली पर लाल डायरी की पूजा का रहस्य!

Tonk News: दीपावली का पर्व व्यापारियों के लिए नव वर्ष माना जाता है. डिजिटल दौर में भी दीपावली पर खाता-बही बदलने की परंपरा कायम है. जिस लाल डायरी का जिक्र सियासत में भूचाल लाता है, वही डायरी ग्राहकों और दुकानदारों के भरोसे का प्रतीक बनी हुई है.

बही-खाता पूजा की परंपरा आज भी जारी

व्यापारी आज भी यह हिसाब इसी लाल खाता-बही डायरी में रखते हैं कि किसने कब, कितना दिया या जमा कराया. दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ खाता-बही की पूजा करने की परंपरा आज भी जारी है. पहले जो बही-खाता 5 से 25 रुपये में मिलता था, वह अब 100 से 300 रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन व्यापारी का भरोसा लाल डायरी पर आज भी अटूट है.

बाजारों में डायरी की दुकानों पर दिखती है रौनक

टोंक के बाजारों में दीपावली पर लाल डायरी की दुकानों की रौनक देखने को मिलती है. बदलते वक्त और डिजिटल युग के बावजूद व्यापारियों की पुरानी बही-खाता परंपरा बरकरार है. किराना, कपड़ा और सर्राफा सहित सभी व्यापारी आज भी नकद और उधार के लेन-देन का हिसाब इसी लाल डायरी में दर्ज करते हैं.

बड़े से छोटे सभी व्यापारी करते हैं इस्तेमाल

बड़े व्यापारी से लेकर छोटे दुकानदार तक सभी सालभर की लेन-देन का लेखा इसी बही-खाते में रखते हैं. ‘बही-खाता’ शब्द दो शब्दों से बना है. ‘बही’ का अर्थ है हिसाब लिखने की किताब और ‘खाता’ का अर्थ है लेन-देन का लेखा. आज भी कई लोग हाथ से बनी लाल डायरी तैयार करते हैं, जिसने अपना पारंपरिक रूप बनाए रखा है. व्यापारिक मान्यताओं के अनुसार, खाता-बही वाली लाल डायरी को शुभ और लाभदायक माना जाता है. दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान इस डायरी की पूजा कर व्यापारी अपने नए साल की शुरुआत परंपरा और आस्था के साथ करते हैं.

